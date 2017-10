JBZ Werdohl soll in den Pfingstferien morgens öffnen

+ © Kirsch In den zukünftigen Pfingstferien soll das Bürger- und Jugendzentrums längere Öffnungszeiten anbieten. © Kirsch

Werdohl - Während der Pfingstferien vom 22. bis zum 25. Mai des kommenden Jahres sollen die Öffnungszeiten des Jugend- und Bürgerzentrums an der Schulstraße verlängert werden. Fachbereichsleiter Bodo Schmidt kündigte während der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am Dienstag an, die Verwaltung werde diesbezüglich eine Vorlage erstellen.