Besuch im Osten: Werdohler Delegation zu Gast in Stavenhagen

Vertreter des Werdohler Stadtrates, aber auch andere Werdohler waren in der vergangenen Woche zu Besuch in der Partnerstadt Stavenhagen. Bürgermeister Andreas Späinghaus nahm als Erinnerung ein Bild mit einem Stadtmotiv mit nach Hause. © Jung

Eine Werdohler Delegation ist in der vergangenen Woche zum Sommerempfang in der Reuterstadt Stavenhagen gereist. Dabei hat sie sich auch von einem ehemaligen Bürgermeister verabschiedet.

Werdohl/Stavenhagen – „In der Corona-Zeit konnten Städtepartnerschaften nicht gepflegt werden“, erklärte Bürgermeister Andreas Späinghaus. Deshalb seien neben Werdohl auch andere Partnerkommunen der Einladung des Stavenhagener Bürgermeisters Stefan Guzu gefolgt. Ziel des Treffens sei es auch gewesen, die Partnerschaften erneut zu aktivieren und zu intensivieren.

So trafen sich am Freitagabend (1. September) auf dem Schlosshof Delegationen aus Preez (Schleswig-Holstein), Werdohl, Silale (Litauen), Wittstock (Brandenburg) und Eisenbach (Thüringen), um die Städtepartnerschaften zu pflegen. Die Werdohler Delegation war bereits am Donnerstag durch den Bürgermeister Stefan Guzu, den neuen Stadtpräsidenten Klaus Rißer und Mitglieder der Stadtvertretung begrüßt worden.

Ehrung für dienstältesten Bürgermeister

Bei einem Bowlingwettbewerb kam es zu ersten Kennenlern- und Austauschgesprächen, die am Abend des Empfangs intensiviert wurden. Am Freitag besuchten die Delegationen die Bibliothek und das Fritz-Reuter-Museum sowie die Synagoge, die nach einer umfassenden Sanierung nun eine Ausstellung zur Geschichte der jüdischen Gemeinde Stavenhagens beherbergt und für Konzerte und Lesungen genutzt wird. „Hier hielt der auch in Werdohl sehr bekannte ehemalige Stadtpräsident Klaus Salewski einen beeindruckenden Vortrag“, berichtete Späinghaus.

Ein ganz besonderer Höhepunkt war die Ehrung des ehemaligen Stavenhagener Bürgermeisters Bernd Mahnke. Ihm wurde in einem sehr feierlichen Rahmen die Ehrenbürgerwürde der Stadt Stavenhagen verliehen. In einer sehr emotionalen Rede bedankte sich Mahnke für diese Ehre. Mahnke war 34 Jahre Bürgermeister und damit dienstältester hauptamtlicher Bürgermeister in Mecklenburg-Vorpommern.

Alle Delegation tauschten sich bei diesem „wunderbaren Empfang“ aus und beschlossen, auch untereinander in Verbindung zu bleiben. Am Samstag (2. September) fand die Verabschiedung durch den Bürgermeister und den Stadtpräsidenten im Schloss statt, als Erinnerung wurde den Delegationen der Partnerstädte ein Bild mit einem Stadtmotiv, angelehnt an die Fritz-Reuter-Zeit, überreicht.