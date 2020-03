Darum gehen am Werdohler Rathaus die Lichter aus

Werdohl – „Die ,Earth Hour’ ist für jeden. Schalten Sie für eine Stunde zuhause das Licht aus und werden Teil einer weltweiten Bewegung!“ Diesen Appell richtet Meike Majewski, Werdohls Klimaschutzmanagerin, an alle Menschen, die in dieser Stadt leben.

Die Umwelt- und Klimaschutzaktion „Earth Hour“ der Naturschutzorganisation World Wide Fund For Nature (WWF) ist für Samstag, 28. März, von 20 bis 21 Uhr geplant.

In diesem Zeitraum sollen rund um den Globus die Lichter ausgehen. „Während der WWF-Earth-Hour werden unzählige Privatpersonen zuhause die Lampen ausknipsen. Zugleich hüllen tausende Städte weltweit ihre bekanntesten Bauwerke in symbolische Dunkelheit, darunter Wahrzeichen wie das Brandenburger Tor, der Big Ben in London oder die Christusstatue in Rio de Janeiro“, beschreibt Meike Majewski. Auch Werdohl werde wieder mitmachen – und eine Stunde lang die Außenbeleuchtung des Rathauses abschalten, um so ein Zeichen für den Umwelt- und Klimaschutz zu setzen, unterstreicht die Klimaschutzmanagerin.

Millionen Menschen auf der ganzen Welt

Laut WWF wollen sich auch in diesem Jahr Millionen Menschen auf der ganzen Welt beteiligen. Während in anderen Jahren in vielen Städten auch öffentliche Veranstaltungen zur „Earth Hour“ stattfanden, rufe der WWF dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie dazu auf, in den eigenen vier Wänden aktiv zu werden und die „Earth Hour“ im virtuellen Raum mit Gleichgesinnten zu begehen. Wer mitmachen möchte, findet auf der Internetseite des WWF neben Neuigkeiten auch Vorschläge für die eigene, gelungene „Earth Hour“ daheim.

In Deutschland stehe die Aktion unter dem Motto „Für einen lebendigen Planeten“, teilt die Klimaschutzmanagerin mit. Damit wollten die Umweltschützer auf die Bedrohung der weltweiten Artenvielfalt durch den Klimawandel aufmerksam machen, und darauf, dass mit deren Verlust auch die menschlichen Lebensgrundlagen gefährdet seien.

Die bereits 14. Auflage

Die „Earth Hour“ des WWF findet 2020 bereits zum 14. Mal statt. Ihren Anfang nahm die Aktion im Jahr 2007 in Sydney. In den darauffolgenden Jahren breitete sie sich über die gesamte Welt aus. Mittlerweile wird die „Stunde der Erde“ auf allen Kontinenten in mehr als 180 Ländern begangen. Weltweit nehmen nach Informationen des WWF mehr als 7000 Städte teil, allein in Deutschland hätten sich im vergangenen Jahr 398 Städte beteiligt.

Unter www.wwf.de/earthhour finden Interessierte weitere Informationen sowie Vorschläge, wie die Aktion in den eigenen vier Wänden gestaltet werden kann.