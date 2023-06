„Beschwerden bedeuten Interesse“ – Diskussion um Bulgaren in der Innenstadt

Von: Ina Hornemann

Sozialarbeiter Michael Tauscher setzt auf aufsuchende Arbeit bezüglich der Befremdlichkeiten, die durch die bulgarischstämmige Community am Colsman-Platz entstehen. © Hornemann

Für Michael Tauscher haben sich beim Stadtfest Erwartungen erfüllt: „Essen und Trinken verbindet eben. Mehr als verordnete Gespräche“, erklärt Werdohls Sozialarbeiter und Beauftragte des Projekt „Europa für alle“ (Efa). Der Imbissstand, den ein Teil der bulgarischstämmigen Werdohler Bevölkerung angeboten hat, trug wieder dazu bei, Berührungsängste abzubauen. „Wir hatten sehr gute Begegnungen. Davon brauchen wir mehr, daran arbeiten wir!“

Werdohl – Im April waren sie noch ein großes Thema im Sozialausschuss: Die Männer, die sich auf dem Colsman-Platz aufhalten. Den einen sind sie egal, andere fühlen sich gestört. Michael Tauscher hat sein Versprechen gehalten und aufsuchende Arbeit geleistet.

„Den Menschen ist bewusst, dass sie auffallen. Auch, dass sie negativ auffallen, insbesondere, wenn sie sich bei Regen unter dem Vorsprung der Stadtbücherei unterstellen und dann eine größere Gruppe auf kleinem Raum bilden. Aber sie haben mir auch erklärt, warum sie das gerade dort tun: Sie möchten keine Schaufenster blockieren.“

Der Gruppe fehlt ein Raum, ein fester Treffpunkt, der Zusammenkünfte ermöglicht, unabhängig von den Wetterverhältnissen. „Das haben mir die Leute gesagt und daran wollen wir arbeiten. Es sollte möglich sein, so einen Ort zu etablieren. So, wie sich einst die Werdohler Treffpunkte für die türkischen Einwanderer gebildet haben, kann es auch für die Bulgaren funktionieren. Es gab die Moscheen und die angeschlossenen Teestuben, später wurden die ersten Geschäfte und Gastronomieangebote gegründet. Die Griechen, Italiener und Spanier haben sich auch eingefunden. Und so wird es auch mit den 700 bis 800 Bulgaren sein, die nach Werdohl gekommen sind. Sie werden nämlich hier bleiben.“

Gekommen sind die Menschen im Zuge der ihnen gewährten Freizügigkeit innerhalb Europas. Doch was hält sie hier? „Dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen sprechen viele Bulgaren gut türkisch. Sie haben sich mit türkischstämmigen Vermietern in Werdohl vernetzen können, die günstigen Wohnraum anbieten, ebenso wie die Wohnungsgesellschaft. Und auch der Kontakt zu anderen Bulgaren hält viele hier. Die Menschen haben Fuß gefasst. Nur sind sie noch längst nicht in allen Systemen angekommen. Und da kommen Befremdlichkeiten auf.“

Auch das war eine Gelegenheit des Kennenlernens: Der Gottesdienst zum orthodoxen Osterfest. © Vieregge

In deutsche Strukturen hineinzuwachsen, das brauche Zeit. „Das haben wir in der Vergangenheit auch bei den anderen Ausländergruppen gesehen, die mittlerweile längst keine Ausländer mehr sind. Die haben sich auf dem Arbeitsmarkt etabliert, etwas Eigenes gegründet. Sind in geräumigeren Wohnraum umgezogen, weil sie sich den irgendwann leisten konnten. Ich glaube, dass solche Entwicklungen auch in der bulgarischstämmigen Bevölkerung passieren werden. Nach den Sommerferien wird zum Beispiel der erste Lebensmittelmarkt mit bulgarischen Produkten in Werdohl eröffnet“, berichtet Michael Tauscher.

Noch können er, Alexandrina Martin und Margarita Encheva als die Hauptansprechpartner des Efa--Projekts einige niederschwellige Angebote einrichten in den Efa-Räumen an der Neustadtstraße. Das Fitnessstudio wird gut angenommen und auch Gruppentreffen finden dort statt. „Auch das hat Leute verärgert. Für andere Zugezogenengruppen oder auch Flüchtlinge gab es solche Angebote nicht“, weiß Tauscher. Ihm ist Aufregung aber lieber, als Stillschweigen: „Wenn sich niemand mehr interessiert, dann ist es egal und es driftet in stillschweigende Ignoranz ab. „Das wäre allerdings fatal. Ich habe lieber zehn Beschwerdeanrufe am Tag, an denen ich arbeiten kann, als überhaupt keine Reaktion mehr. Und irgendwann werden die Leute auch miteinander sprechen statt übereinander.“. Und er verspricht: „Wir werden niederschwellige Angebote machen, die ein Kennenlernen ermöglichen.“