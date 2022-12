Beschimpft, beleidigt, bedroht: Ordnungshüter berichten von zunehmender Respektlosigkeit

Von: Volker Heyn

Die Gegend rund um den Werdohler Bahnhof ist zu einer Art Problembezirk geworden, männliche Jugendliche hängen dort herum und benehmen sich gegenüber anderen nicht unbedingt anständig. Polizei und Ordnungsamt kontrollieren dort, stoßen aber auf Respektlosigkeit. © Carla Witt

Ein großes Jammern und Wehklagen über die schlimmen Verhältnisse sollten sie auf keinen Fall darstellen, die beiden Berichte von Ordnungsamtsleiterin Andrea Mentzel und Polizei-Wachleiter Volker Bootz vor dem Werdohler Ausschuss für Feuerwehrangelegenheiten und öffentliche Sicherheit und Ordnung. Beide hatten nüchtern und sachlich die Arbeit und Aufgaben ihrer Behörden beschrieben.

Werdohl ‒ Nach einer Einordnung durch Bürgermeister Späinghaus dieser förmlich und zurückhaltend formulierten Berichte war am Ende aber sehr klar, was für eine Zumutung manchmal die Arbeit im Auftrag von Stadt und Staat auf den Werdohler Straßen geworden ist. Späinghaus warb um Verständnis für die Außendienstler des Ordnungsamtes: „Die kommen manchmal mit acht Stunden Negativ-Erlebnissen von der Arbeit nach Hause. Das muss man sich mal klarmachen.“

Vorangegangen war eine Bitte von Ordnungsamtsleiterin Andrea Mentzel an die Kommunalpolitiker. „Unsere Außendienstler sind das letzte Glied in der Kette, sie werden oft sehr ruppig angegangen. Werben Sie in ihren Familien und bei Freunden für mehr Verständnis für deren Arbeit.“ Und sie erinnerte die Ratsmitglieder daran, dass genau sie es ja seien, die durch ihre politischen Beschlüsse das Ortsrecht gestaltet haben, welches die Außendienstler auf der Straße umsetzen müssen.

Späinghaus war nicht ganz so zurückhaltend wie Andrea Mentzel: „Die Außendienstler werden beschimpft, beleidigt, bedroht und angepöbelt.“ Er habe ein Drohschreiben gesehen, das eine Mitarbeiterin bekommen hatte: „Das war zutiefst verstörend.“ Späinghaus, allgemein an die Werdohler: „Leute, zahlt doch einfach die Parktickets oder die Gebühren für Werbeaufsteller und beschwert Euch nicht dauernd!“

Schuss- und stichfeste Westen fürs Ordnungsamt

Mentzel berichtete, dass die vier Mitarbeiter im Außendienst in drei Vollzeit- und einer Teilzeitstelle demnächst mit schuss- und stichfesten Westen ausgerüstet würden. Ebenso werde ganz konkret über den Einsatz von sogenannten Bodycams nachgedacht. Hier gebe es zwar viele datenschutzrechtliche Hürden, die nicht gerissen werden dürften. Westen und Kameras dienten der Eigensicherheit der Mitarbeitenden, die oft genug allein unterwegs sind. Es sei aber nicht nur alles schlimm auf den Straßen in Werdohl, so Mentzel: „Die Gespräche draußen sind grundlegend freundlich, aber der Ton wird deutlich rauer.“

Wachleiter Volker Bootz stellte das Aufgabenspektrum der Werdohler Polizei im Ausschuss vor. © Volker Heyn

Die Außendienstler würden zwölf Stunden Arbeitszeit werktags und 14 Stunden Arbeitszeit an den Wochenenden abdecken. Die Bandbreite ihrer Überwachungsaufgaben ist enorm: Kontrolliert werde zum Beispiel der ruhende Verkehr, Straßenbaustellen, der Schulbesuch Minderjähriger, Corona-Quarantäneregeln, Gaststätten und Spielhallen. Die Zusammenarbeit mit der Polizei in der Ordnungspartnerschaft sei tadellos,

Volker Bootz ist ein ganz ruhiger Mann und Leiter der für Werdohl und Neuenrade zuständigen Poilzeiwache. Die Liste der Aufgaben seiner rund 20 Beamten im Wachdienst inklusive der drei im Nachtdienst ist sehr lang. Er machte klar, dass die Polizei deshalb nicht überall sein könne, wo sie gewünscht wird. Darüber gebe es viele Beschwerden.

Angriffswelle auf ältere Menschen

Dennoch: „Wir sind oft zu Zeiten und an Stellen unterwegs, in denen uns der Bürger nicht sieht.“ Glücklicherweise seien die Wohnungseinbrüche zurückgegangen, dafür gebe es eine Art Angriffswelle auf Ältere, die in vielerlei Fällen raffiniert um ihr Geld betrogen würden. Trotz aller Aufklärung seien zu viele zu leichtgläubig.

Kritisch im Blick haben Ordnungsamt und Polizei momentan das Gelände rund um den Bahnhof. Vor allem Ältere würden sich dort nicht mehr so richtig sicher fühlen, weil Jugendliche herumlungerten und sich nicht ordentlich benehmen würden. Bootz: „Wir sind da schon unterwegs, die Jugendlichen mal richtig in die Schuhe zu stellen.“ Seine Leute hätten dort einige Einsätze gefahren und auch Anzeigen geschrieben.

Es sei aber schwierig, etwas zu erreichen: „Sobald man sich umdreht, stehen sie wieder da. Der Respekt ist einfach nicht mehr vorhanden.“ Aufzeichnende Überwachungskameras könnten dort nicht aufgehängt werden, die Delikte sind laut Bootz zu „niederschwellig“. Abhilfe schaffen könnten Webcams, wie auch an anderen Stellen in der Stadt.