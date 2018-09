Berufsorientierungsmesse in Werdohl: 50 Aussteller und mehr als 800 Jugendliche

+ © Witt Schon kurz nach dem Auftakt der Messe war der Festsaal gut besucht. Circa 800 Interessenten erwarteten die Organisatoren im Laufe des Tages. © Witt

Werdohl - Den Jugendlichen aus der Region Zukunft bieten will die Berufsorientierungsmesse (BOM) im Festsaal Riesei. In diesem Sinn eröffnete Bürgermeisterin Silvia Voßloh am Mittwoch die neunte Veranstaltung dieser Art.