Bericht aus dem Landtag: „Windkraft-Ausbau schafft Arbeitsplätze“

Von: Michael Koll

Bei dem Diskussionsabend der CDU Werdohl mit Thorsten Schick stieß das Thema Gesundheitspolitik auf besonderes Interesse der Zuhörer. © koll

„Wenn man sich zu einer Koalition zusammenfindet, dann muss man an einem Strick ziehen – und zwar in eine Richtung“, meint Thorsten Schick.

Werdohl – Der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion betont: „Und wir gehen seit einem Jahr und 16 Tagen sehr harmonisch und wertschätzend miteinander um.“ Zu Gast war der Politiker am Mittwochabend bei der christdemokratischen Ratsfraktion in Werdohl, welcher er von den ersten zwölf Monaten Schwarz-Grün in Düsseldorf berichtete.

„Ziel ist es, dabei nicht immer nur den kleinen Kompromiss zu finden“, konkretisierte Schick. „Wir wollen vielmehr gemeinsam gleich zwei, drei Schritte machen.“ Freilich sei dies nicht in allen Themenfeldern möglich: „Da, wo wir komplett unterschiedlicher Position sind, ist es zum Glück so, dass diese Fragen nicht im Koalitionsvertrag geregelt sind. Die gehen wir in den nächsten fünf Jahren einfach zunächst einmal nicht an.“

„Junge Truppe der Grünen hoch motiviert“

Und so ist das Fazit des Landtagsabgeordneten in der zweistündigen Diskussion mit den heimischen Christdemokraten am Ende ein positives: „Die Kooperation mit dieser jungen, hoch motivierten Truppe der Grünen macht schlicht viel Spaß.“

Freude hatte Schick wohl auch im Mai vorigen Jahres, als er das Wahlergebnis aus Werdohl erfuhr: „Das lag da bei mehr als 33 Prozent.“ Der Iserlohner erinnerte sich aber auch noch: „In anderen Jahren hatte die SPD hier aber auch schon mehr als die Hälfte der Wählerstimmen bekommen.“

Thorsten Schick. © Michael Koll

Daraus folgerte der Politiker: „Das heißt, die Wähler sehen bei den Christdemokraten momentan wohl eine Kompetenz zur Lösung der Probleme, die die Menschen hier vor Ort beschäftigen.“

Über genau diese Problemfelder wolle er sprechen, leitete Schick sein Referat ein. Zu Beginn verkündete er dann: „Wir in Nordrhein-Westfalen wollen die erste klimaneutrale Industrieregion in Europa werden.“ Dass das gelinge, zeige sich daran, „dass NRW beim Windkraft-Ausbau im Vergleich der Bundesländer jüngst auf Platz 1 gelandet ist“. Schick erklärte seinen 15 Zuhörern: „Das schafft und sichert Arbeitsplätze vor Ort.“

Weitere Arbeitsplätze sollen vor allem in zwei Berufsfeldern entstehen. Zum einen „werden wir bis Ende der Legislatur dafür sorgen, dass alle Lehrkräfte – unabhängig von der Schulform – dasselbe verdienen“. Und zum anderen hoffe er, „dass es gelingt, dass in diesem Jahr noch 3000 Polizeianwärter ihre Ausbildung beginnen“.

Eine weitere Herzensangelegenheit von ihm sei die ÖPNV-Mobilität im Märkischen Kreis. „Die ist aber nur dann attraktiv, wenn sie verlässlich ist“, weiß Schick. „Ein Ausfall eines ICE kann hier vor Ort nicht durch eine nachfolgende S-Bahn kompensiert werden“, unterstrich der CDU-Mann. „Und wenn Busse am Abend nicht mehr zurückfahren, greife ich eben doch aufs Auto zurück.“

Themen Gesundheit und Flüchtlingspolitik

Schick ging über zum Thema Gesundheit: „In der Kliniklandschaft gilt es, vorhandene Expertisen zu stärken. Und in Werdohl ist das zweifelsfrei die Geriatrie, mit der hier geglänzt werden kann.“ Schick betonte: „Das beste Krankenhaus ist im Fall der Fälle oft eben nicht das nächstgelegene.“ Zudem etwa in Altena, Hohenlimburg und Letmathe Häuser geschlossen worden seien.

Der Werdohler CDU-Vorsitzende Detlef Seidel ergänzte: „Der heimische Kooperationsraum beschränkt sich dabei nicht auf den Märkischen Kreis, sondern schließt beispielsweise auch noch Hagen mit ein.“

Ein Problem sah der Landtagsabgeordnete Schick darin aber nicht: „Heute ist die Diagnostik ja bereits im Rettungswagen auf dem Weg zum Krankenhaus möglich. Gerade erst habe ich einen Tagesdienst bei der Feuerwehr in Iserlohn mitgemacht und darüber gestaunt.“

Von den Rettungskräften ging Schick gedanklich über zu Geflüchteten: „Der Bund beteiligt sich an den Kosten für deren Unterbringung und Versorgung mit 800 Millionen Euro im Jahr.“ Das Land NRW aber leite an die Kommunen bereits zwei Milliarden Euro weiter. „Dabei leben wir hier finanziell gesehen auch nicht gerade auf einer Insel der Glückseeligen.“

Umso mehr freute es Schick, mitteilen zu können, „dass das Sprachhelfer- und das Alltagshelfer-Programm fortgeführt werden“. Es werde also auch künftig in Kinder und deren Ausbildung investiert.