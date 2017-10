Werdohler SPD-Fraktion macht es spannend

Werdohl - Am vergangenen Wochenende traf sich die Werdohler SPD-Ratsfraktion in Bestwig-Ostwig zur Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2018 der Stadt Werdohl.

Die Mitglieder der SPD-Fraktion arbeiteten nach Angaben des Fraktionsvorsitzenden Wilhelm Jansen am Freitagvormittag alle Haushaltsprodukte durch und setzten ihre Themenschwerpunkte. Über diese Schwerpunkte wolle man keine konkreten Auskünfte geben, so Jansen auf Nachfrage. Nur soviel: Einen großen Raum bei der Haushaltsplanberatung hätten die Themen Ehrenamt und Feuerwehr eingenommen.

Auch zum Thema Schulstandorte sei diskutiert worden, so Jansen auf Nachfrage. Allerdings wolle die SPD-Fraktion auch dazu jetzt noch keine weiteren Angaben machen. Die SPD-Ratsfraktion, so Jansen, werde nun ihre Anträge zum Haushalt formulieren, damit diese in den städtischen Gremien beraten werden können. Jansen: „Es wird spannend.“

Am Nachmittag seien Bürgermeisterin Silvia Voßloh, Melanie Griebsch von der Verwaltung, die Fachbereichsleiter Michael Grabs, Thomas Schroeder und Bodo Schmidt sowie der Kämmerer Karl-Wilhelm Schlüter und sein Vertreter Benjamin Luschnat hinzugekommen. Sie hätten weitere Erläuterungen zum Haushaltsplan gegeben und offene Fragen mit der Fraktion geklärt.

Der Samstagvormittag stand für die Diskussion zur strategischen Ausrichtung der SPD-Fraktion zur Verfügung.