Zwei Freundinnen organisieren Benefiz-Basar für Erdbebenopfer

Von: Volker Griese

Grüne und weiße Luftballons sollen den Weg zum Benefiz-Basar weisen, den Marina Galensa (links) und Eike Scholz (rechts) am 25. März im Festsaal von Harun Cici (Mitte) am Kettling veranstalten wollen. © Griese

Die Bereitschaft, nach dem schweren Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet Anfang Februar zu helfen, ist in Werdohl unverändert groß. Jetzt wollen zwei Frauen einen großen Benefiz-Basar organisieren. Der Ort dafür könnte passender kaum sein: Es ist der „Cici-Saray“, der große Veranstaltungssaal des türkischen Unternehmers Harun Cici.

Werdohl – „Wir sind sozial eingestellt und wollen den vom Erdbeben betroffenen Menschen helfen“, bringt Marina Galensa in wenigen Worten auf den Punkt, warum sie und ihre Freundin Eike Scholz sich engagieren. DIe beiden Frauen haben schon so manchen gemeinsamen Urlaub in der Türkei verbracht. Aber nicht nur deshalb fühlen sie sich den Menschen in dem Land der zwei Kontinente verbunden. „Wir leben in Werdohl mit vielen Türken zusammen, deshalb müssen wir diesen Menschen in Not jetzt helfen“, sagt Eike Scholz.

Helfen wollen Galensa und Scholz, indem sie einen Secondhand-Basar organisieren, bei dem am Samstag, 25. März, zwischen 10 und 18 Uhr jedermann Mode, Schmuck, Kunst, Kunsthandwerk oder Deko-Artikel verkaufen kann. „Viele haben doch noch schöne und sehr brauchbare Kleidung zuhause, die sie selbst nicht mehr tragen“, ist Scholz überzeugt, dass in Werdohl und Umgebung Potenzial für einen schönen Secondhand-Markt vorhanden ist. Der Verkaufserlös bleibt bei den jeweiligen Verkäufern, die allerdings eine Standmiete bezahlen müssen. „Für einen Tisch und einen Kleiderständer nehmen wir 25 Euro“, nennt Galensa die Konditionen. Tische würden dabei zur Verfügung gestellt. „Bei schönem Wetter besteht vielleicht auch noch die Möglichkeit, draußen einen Trödelmarkt zu veranstalten“, hofft Marina Galensa.

Um den Secondhand-Basar herum wollen die beiden Frauen noch ein attraktives Angebot schaffen. So werden Mitglieder der Werdohler Ditib-Gemeinde türkisches Essen liefern, das dann vor Ort verkauft wird. Für Kinder wird Schlotis Bimmelbahn ihre Runden drehen und die Werdohlerin Viviane Heyn wird als Eiskönigin Elsa ein zauberhaftes Programm präsentieren. Außerdem wird es zwischen 12 und 14 Uhr ein österliches Bastelangebot für Kinder geben.

Stattfinden wird der Benefiz-Basar in der Veranstaltungshalle „Cici-Saray“ am Kettling (Gewerbestraße 12). Die überlässt der türkische Immobilienmakler Harun Cici den beiden Frauen sogar kostenlos. „Für solche Hilfsaktionen und andere gute Zwecke steht meine Halle immer zur Verfügung“, betont er. Für Marina Galensa und Eike Scholz ist das ein Glücksfall. „Viele Besucher werden staunen, wie toll diese Halle ist“, schwärmen sie und hoffen, dass Standmieten sowie Speisen- und Getränkeverkauf am Ende eine stattliche Summe für die Erdbebenopfer abwerfen.

Wer sich am Secondhand-Basar beteiligen oder die Veranstaltung als Helfer unterstützen möchte, kann sich an Marina Galensa (Tel. 0 171/6 73 96 69) wenden.