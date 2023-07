Bekannter DJ zeigt, wie es geht: Workshop am Plattenteller

Von: Christos Christogeros

DJ O-Tunezz, bürgerlich Mustafa Oral, wird Interessierten im Rahmen eines Workshops alles Wissenswerte zur Arbeit eines DJs näher bringen. © Koll, Michael

Platten auflegen und die Menschen zum Tanzen bringen – das ist das Idealbild, das viele Menschen von einem Discjockey (DJ) haben. Wer selbst einmal den Weg an den Plattenteller gehen möchte, sollte sich ein Workshop mit DJ O-Tunezz vormerken. Dazu laden die Stadt Werdohl, das Sofortprogramm begleitende Zentrenmanagement sowie die Arbeitsgruppe „Multifunktionale Räume“ ein.

Werdohl – Der Workshop findet am Samstag, 19. August, im Kleinen Kulturform am Bahnhofsplatz 3 von 14 Uhr bis 17 Uhr statt. Der Workshop richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene (ab 14 Jahren), die noch keine oder nur geringe Vorerfahrungen haben.

Im Workshop wird der DJ zeigen, wie heute Musik in Clubs aufgelegt wird. Dazu wird er im ersten Teil des Workshops sein „Handwerkszeug“ (bestehend aus Laptop, DJ-Controller sowie den Softwarepaketen „Serato DJ Pro“ und „Rekordbox DJ“ vorstellen. Im zweiten Teil sollen die Teilnehmer selbst aktiv werden und Musik „auflegen“.

Gern können die Teilnehmer, falls vorhanden, ihren eigenen Laptop und DJ Controller mitbringen. Dies sei aber nicht zwingend notwendig. Da DJ O-Tunezz auf jeden Teilnehmer individuell eingehen möchte, ist die Teilnehmerzahl auf 15 Personen limitiert. Der Workshop ist kostenfrei. Verbindlich anmelden können sich Interessierte bis zum 31. Juli per E-Mail an innenstadt@werdohl.de.

DJ O-Tunezz, mit bürgerlichem Namen Mustafa Oral, hat – wie viele in der Veranstaltungsbranche – schwierige Zeiten hinter sich. 2015 hatte er seine Stelle bei VDM Metals aufgegeben und sich mit Plattenlegen und als Produzent selbstständig gemacht – es war die Verwirklichung seines Lebenstraums. Der gebürtige Pungelscheider konnte von dem leben, was ihm am meisten Spaß machte. Corona unterbrach diesen Traum jäh. Als es keine Partys mehr gab, ging Oral zurück in die Industrie, um sein Leben finanzieren zu können.

Doch wieso nennt sich Mustafa Oral DJ O-Tunezz? Ende der 90er-Jahre kaufte er sich, damals noch Auszubildender bei VDM, zwei Plattenspieler und ein paar alte Vinyls aus den 70er- und 80er-Jahren am Übergang von Funk und Soul zu Rap und Hip-Hop. So entstand sein Künstlername DJ O-Tunezz. Dabei steht das O nicht für seinen Nachnamen Oral, sondern für „old“ – „alt“. Seine Kumpels tauften ihn so, weil er am Anfang auf Partys immer nur seine alten Platten spielte. Da englische Wort „tune“ steht für Melodie.