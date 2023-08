Regen lässt Pflanzen wachsen: Auswirkungen für den Bauhof

Von: Jona Wiechowski

Gewässert werden müssen die städtischen Pflanzen derzeit zumindest nicht, wie es in den Vorjahren der Fall war. Dafür wächst das Sommergrün umso besser. Mit dem Zurückschneiden kommt das Bauhofteam noch hinterher. © ARCHIV

Die vergangenen Wochen war es einigermaßen warm und dazu hat es ganz ordentlich geregnet. Jeder, der einen Garten hat, kennt es: Das sind Top-Bedingungen für viele Pflanzen, um so richtig gut zu wachsen. In einigen Städten sorgt das wuchernde Sommergrün in diesem Jahr für so viel Arbeit, dass die Mitarbeiter der Baubetriebshöfe kaum noch hinterherkommen. Etwas entspannter geht es in Werdohl zu.

Werdohl – „Mehr Arbeit ist es für uns nicht“, ordnet Dominic Winterhoff, Straßenmeister beim Baubetriebshof der Stadt, die Lage für Werdohl ein. Richtig sei, dass das Grün durch den Regen der letzten Wochen gut wachse. Unterm Strich sei aber alles noch im normalen Bereich. Die Mitarbeiter kämen mit ihrer Arbeit noch hinterher. Der erste Schnitt der Straßenbegrünungen sei längst getan, der nächste ist erst im Herbst geplant. Das trifft sich gut, denn aktuell ist der Mulcher wegen eines Schadens kaputt und muss in die Werkstatt. Bis zum nächsten Einsatz soll er dann wieder fit sein.

Auch mit dem Heckenschnitt seien die Werdohler Bauhof-Mitarbeiter bis in die Sommerferien durch gewesen. Diese Arbeiten erfolgen in der Regel mit Heckenschere per Hand. Auch hier gelte mit Blick auf den regnerischen Sommer: Es gebe keine Stelle, die Winterhoff bekannt sei, wo es irgendwo ausufere.

Hier und da etwas verzögern würde der Regen allerdings den Rasenschnitt. Wenn die Flächen unter Wasser stünden, lasse es sich nicht mähen. Winterhoff hat deshalb Hoffnung, dass es Mitte dieser Woche wieder etwas trockener wird, sodass auch diese Arbeiten ausgeführt werden können. Im Wetterbericht sind für Werdohl ab Donnerstag immerhin einigermaßen sommerliche Temperaturen von 25 Grad Celsius und mehr gemeldet.

Zu dem Zeitpunkt sei auch die Ferien- und damit die Urlaubszeit zu Ende, sodass dann auch das Personal wieder in voller Stärke da sei. „Die Gartenkolonne besteht aus bis zu fünf Mann, aktuell sind es wegen der Urlaubszeit weniger“, sagt Winterhoff. Zu tun haben die Mitarbeiter aber natürlich nicht nur mit der Gartenarbeit, auch am Asphalt muss was getan werden oder bei den Spielplätzen.