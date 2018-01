Barrierefrei ist bei Werdohler Banken längst Alltag

+ © Wilczek Jürgen Brill, Leiter Privatkundenmarkt Werdohl der Vereinigten Sparkasse, zeigt, wie der Geldautomat in der Hauptstelle mit Kopfhörer funktioniert. © Wilczek

Werdohl - Was an anderen Stellen der Republik noch diskutiert wird, ist in Werdohl längst Realität. Stichwort: Barrierefreiheit beim Besuch von Sparkassen und Banken und damit erhebliche Erleichterungen für Behinderte oder Senioren in der Abwicklung ihrer Bankgeschäfte.