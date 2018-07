Begräbnisbeihilfe Kleinhammer vor schweren Zeiten

+ © Wieschmann Der Vorstand der Begräbnisbeihilfe Kleinhammer: 2. Vorsitzender Ulrich Zorn, Kassenprüfer Frank Köper, Beisitzerin Annalene Kaldeich, Vorsitzender Dietmar Kaldeich, Schriftführerein Martina Kaldeich, Kassiererein Beate Klose und Kassenprüferin Renate Westendorf (von links). © Wieschmann

Werdohl - Zum Teil „erheblich gekürzte“ Sterbegelder und ein neu gewählter Vorstand. So lässt sich die Jahreshauptversammlung der Begräbnisbeihilfe Kleinhammer in der Grundschule in kurzen Worten zusammenfassen.