Zwangspause nach nur zwei Wochen

Unterstützung fraglich

+ © Koll Selin Kiak (links) und ihre Schwägerin Evlan Kiak eröffneten erst am 17. Oktober. Nun müssen sie bereits wieder schließen. © Koll

Werdohl – „Es ist richtig gut angelaufen“, sagt Selin Kiak, die mit ihrer Schwägerin Elvan Kiak am 17. Oktober den Elite Beauty Salon an der Neuenrader Straße 3 in einer ehemaligen Videothek neben der Gaststätte Haus Werdohl eröffnet hat.