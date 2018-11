Baubetriebshof bringt in Werdohl Weihnachtsbeleuchtung an

Mitarbeiter des Baubetriebshofs befestigten am Donnerstag die Weihnachtssterne an den Laternen der Bahnhofstraße.

Werdohl - Mitarbeiter des Baubetriebshofs sind bereits wieder fleißig dabei, Werdohl für die Weihnachtszeit vorzubereiten.

So sind schon die „Tore zur Innenstadt“ mit dem grünen Weihnachtsschmuck behangen und auch die Laternen der Bahnhofstraße wurden am Donnerstag mit den leuchtenden Sternen bestückt.

Traditionell wird die Weihnachtsbeleuchtung dann am ersten Advent, in diesem Jahr also am 2. Dezember, angeknipst. Die komplette Weihnachtsbeleuchtung aufzuhängen beschäftigt die Bauhofmitarbeiter für gewöhnlich vier bis fünf Tage.

Außerdem müssen die Beleuchtungselemente gewartet und ihre Funktion überprüft werden, bevor sie mithilfe eines Hubsteigers angebracht werden.