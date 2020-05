Baubeginn für VDM-Kreisel: Staus gleich an Tag eins der Bauarbeiten

Einschränkungen für rund ein Jahr

+ © Wiemer Vor den Baustellenampeln kam es immer wieder zu längeren Rückstaus. © Wiemer

Werdohl - Die Arbeiten für den Bau eines Kreisverkehrs an der Kreuzung vor dem VDM-Werk haben am Montag begonnen – und damit gleich am ersten Tag auch Einschränkungen für die Verkehrsteilnehmer, mit denen die Autofahrer in Werdohl nun rund ein Jahr leben müssen.