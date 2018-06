Batteriespeicher auf Kraftwerksgelände in Elverlingsen ist in Betrieb

+ © Daimler AG Das ehemalige Kohlekraftwerk in Elverlingsen wird zu einem automobilen Batteriespeicher. © Daimler AG

Werdohl - Die Daimler AG und ihre Kooperationspartner, die Getec Energie AG und das Technologieunternehmen The Mobility House AG, haben den Batteriespeicher aus Autobatterien in einer Halle am Rande des seit Ende März stillgelegten Mark-E-Kohlekraftwerks in Elverlingsen in Betrieb genommen.