Bananenstauden in Kleinhammer

Werdohl - „Ich brauche immer mal etwas Außergewöhnliches in meinem Garten“, sagt Dietmar Kaldeich. Seit zwei Jahren hat er an der Hammerstraße in Kleinhammer zwei Bananenstauden, die in diesem Sommer ganz besonders in die Höhe geschossen sind.

„Die Pflanzen sollen winterhart sein, aber bislang hatte ich sie immer im Keller,“ so Kaldeich. Das wird in diesem Winter nicht mehr funktionieren, der Keller ist zu niedrig für die bestimmt 2,50 Meter hohen Pflanzen.

2016 hatte Kaldeich sich zwei Bananenpflanzen von einem Lieferanten aus Bensheim schicken lassen. Seitdem wachsen die Stauden sehr gut, auch im nicht immer so tropischen Klima in Kleinhammer. Palmen habe schließlich jeder im Garten, so Kaldeich, deshalb wollte er gerne Bananen haben. Die Pflanzen könnten wohl Früchte ausbilden, doch dazu sei auch dieser Sommer nicht warm genug und vor allem nicht feucht. In diesem Sommer seien beide Pflanzen gut 30 Zentimeter gewachsen. Leider habe der starke Wind die schönen Fächerblätter teilweise zerrissen. „Aber das ist eben Natur“, so der Gartenfreund.

Für den Fall, dass die beiden Bananenstauden den kommenden Winter in Freiheit nicht überstehen werden, hat Kaldeich schon eine Menge Ableger gezogen. Triebe der Banane hat er wieder eingepflanzt, in kleineren Töpfen wachsen sie gut heran. Die Bananen brauchen besonders viel Wasser – davon hat Kaldeich genug. Rund 1500 Liter Regenwasser für den Garten sind gesammelt, das reicht auch für so trockene Sommer wie diesen. Auch die Sonnenblumen sind schon riesig geworden, sie stehen hinter den Bananenstauden.

Mit den besonderen Kohlrabi hat Kaldeich nicht ganz so viel Glück gehabt, die Raupen des Kohlweißlings haben nur noch Gerippe der Blätter übrig gelassen. Bei Kaldeichs in Kleinhammer wachsen auch Auberginen, Paprika und Tomaten. Die Enkel hätten Spaß an den Produkten aus dem heimischen Garten. Opa Kaldeich: „Denen führen wir immer wieder mal etwas Neues vor.“ Stolz ist er auch auf seine wirklich prächtigen Bougainvillea.