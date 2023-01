Wechsel an der Spitze: Balz führt den SGV Versetal

Von: Volker Griese

Die SGV-Abteilung Versetal zeichnete auch ihre Mitgliedschaftsjubilare aus: Heinz Hinse (70 Jahre), Karl-Heinz Thun (50 Jahre), Dieter Kohl und Carsten Sechtenbeck (40 Jahre), Gerd Bölling, Martin Thun, Inge Molzahn und Freia Sechtenbeck (25 Jahre), Hans-Jürgen Kircher, Barbara Kröninger, Udo Michel und Wolfgang Krähling (zehn Jahre). © Privat

Bei der Jahreshauptversammlung der Versetaler Abteilung des Sauerländischen Gebirgsvereins (SGV) stand jetzt eine besonders wichtige Wahl an: Das oberste Vorstandsamt musste neu besetzt werden.

Werdohl – Die Wanderer der SGV-Abteilung Versetal hatten sich im Restaurant Thun’s zu ihrer Mitgliederversammlung getroffen. In diesem Rahmen verabschiedete sich „Dauerbrenner“ Gerd Bölling nach zwölf Jahren von seinem Posten als Vorsitzender. Die Nachfolge trat nach einstimmiger Wahl durch die Versammlung Markus Balz an. Außerdem wurde ein neuer Wegewart gewählt. Das Amt hatte zuletzt Viktor Matuszczak innegehabt. Diesen Posten wird nun Hans-Jürgen Kirchner bekleiden. Alle anderen bisherigen Vorstandsmitglieder wurden wiedergewählt. Somit ist Wolfgang Rohrmann weiterhin Schatzmeister und Carsten Sechtenbeck bleibt Schriftführer. Außerdem wurde Pressewartin Elke Schumacher ebenso wiedergewählt wie Wanderwart Wolfgang Patent.

Der Vorstand der SGV-Abteilung Versetal besteht jetzt aus Wolfgang Rohrmann, Hans-Jürgen Kircher, Elke Schumacher, Wolfgang Patent, Markus Balz und Carsten Sechtenbeck (von links). Rechts steht der bisherige Vorsitzende Gerd Bölling. © Schumacher

Die SGV-Abteilung zeichnete auch Mitglieder aus, die ihr schon besonders lange die Treue halten, einige sind seit Jahrzehnten Mitglied. Eine besondere Auszeichnung ging an Heinz Hinse, der der Abteilung seit 70 Jahren angehört. Karl-Heinz Thun bringt es auf immerhin 50 Jahre Mitgliedschaft, während Dieter Kohl und Carsten Sechtenbeck seit 40 Jahren dabei sind. Ein Vierteljahrhundert gehören Gerd Bölling, Martin Thun, Inge Molzahn und Freia Sechtenbeck dazu. Vor zehn Jahren eingetreten und seitdem dabei geblieben sind Hans-Jürgen Kircher, Barbara Kröninger, Udo Michel und Wolfgang Krähling.

Für das Jahr 2023 hat Wanderwart Patent bereits einige Wanderungen zusammengestellt, auf die sich die Wanderer aus dem Verstal bereits freuen. Dazu gehören Klassiker wie Wanderungen im Ebbegebirge und am Sorpesee oder die Sauerkrautwanderung und die Herrenwanderung. Aber auch besondere Ausflüge stehen auf dem Programm, beispielsweise eine Wanderung mit anschließender Besichtigung eines Kompostwerks in Sundern-Hellefeld am 12. Mai oder ein Besuch bei den Windrändern auf dem Kohlberg zwischen Neuenrade und Altena am 21. Oktober. Die SGV-Abteilung freue sich über Interessierte, die einmal mitwandern möchten, hieß es in der Versammlung.

Informationen über die SGV-Abteilung Versetal sind auf der Seite www.sgv-versetal.de im Internet verfügbar.