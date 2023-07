„Vor 2020 nicht relevant“: Balkonkraftwerke immer mehr gefragt

Von: Jona Wiechowski

Balkonkraftwerke sind ein immer größeres Thema – aber noch nicht überall. Beispielsweise bei der Werdohler Wohngesellschaft gibt es bisher „eigentlich noch gar keine Anfragen“, wie Geschäftsführer Ingo Wöste erklärt. © DAHM

Immer mehr Menschen setzen auf Balkonkraftwerke. Laut Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur hat sich die Anzahl dieser Solaranlagen seit Jahresbeginn verdoppelt. Aktuell sind rund 230 000 der sogenannten steckerfertigen Erzeugungsanlagen im Register verzeichnet, wie sie offiziell heißen. Knapp 137 000 Anlagen sind demnach im laufenden Jahr in Betrieb genommen worden, wie unsere Zeitung kürzlich berichtet hat. Bestätigt sich das in Werdohl?

Werdohl – Von einem Boom kann man bei der Werdohler Wohngesellschaft (Woge) definitiv noch nicht sprechen. „Wir haben eigentlich noch gar keine Anfragen“, berichtet Geschäftsführer Ingo Wöste auf Nachfrage der Redaktion zum Thema, das die Woge nichtsdestotrotz im Auge hat. Er gibt zu bedenken: „Die Tücke steckt im Detail“. Damit meint der Geschäftsführer etwa die richtige Befestigung am Balkon, die Versicherung, aber auch die grundsätzliche Frage, ob sich ein solches Kraftwerk für jeden überhaupt lohnt. Bei Schatten gehe sehr viel Leistung verloren; dann rechne es sich möglicherweise nicht. „Im Sauerland hat nicht immer jeder Südsonne.“ Der Mieter solle auch etwas davon haben, deshalb müsse vor der Installation genau geprüft werden, ob die Rahmenbedingungen passen.

Photovoltaik sei bei der Woge auf jeden Fall ein Thema, Stichwort Mieterstrom. Bei diesem Modell kommen Mieter über eine Solaranlage auf dem Dach des Wohngebäudes an günstigeren Strom. Bisher gibt es Mieterstrom bei der Woge noch nicht, werde sich laut Wöste aber genauer angeschaut.

Mieter werden bei Vorhaben unterstützt

Ein großer Vermieter in Werdohl ist auch die in Berlin ansässige Immobilienagentur Grand City Property (GCP). Pressesprecherin Teresa Staill teilt auf Nachfrage der Redaktion mit, dass man sich bei der Frage nach Balkonkraftwerken selbstverständlich an die gesetzliche Regelung halte, nach der Mieterinnen und Mieter grundsätzlich Anspruch auf die Installation eines eigenen Balkonkraftwerks hätten.

So würden die Interessen der Mieter genauso wie das übergreifende Ziel von mehr Nachhaltigkeit auch in der Stromerzeugung unterstützt. „Anfragen, die uns dazu erreichen, werden von uns geprüft und genehmigt, wenn sie den erforderlichen Kriterien entsprechen“, erklärt Staill.

So seien unter anderem sämtliche Arbeiten der Installation, insbesondere im Umgang mit Strom, von qualifizierten Fachfirmen auszuführen, für die installierte Anlage sei eine Versicherung abzuschließen sowie jährlich ein Wartungsausweis vorzulegen. Zudem dürfe die Anlage nicht zu störenden Reflexionen für die Mit-Mieter führen und müsse bei Auszug selbstverständlich fachmännisch rückgebaut werden. Sofern dies gegeben ist, würden Mieter „selbstverständlich eine entsprechende Genehmigung für die Installation eines Balkonkraftwerks“ erhalten.

Ab 2021 deutlich mehr Anmeldungen

Stand jetzt muss ein Balkonkraftwerk im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur registriert werden und auch beim zuständigen Netzbetreiber angemeldet werden. Letzteres soll möglicherweise zum nächsten Jahr wegfallen, klar ist das aber noch nicht. Wie viele Balkonkraftwerke es in Werdohl genau gibt, kann Andreas Köster von der Enervie-Gruppe als Netzbetreiber vor Ort nicht genau sagen. Das Netzgebiet erstrecke sich auf eine Fläche von rund 1000 Quadratkilometern, auf die Orte runtergebrochen würden die Zahlen nicht.

Klar ist die Tendenz trotzdem: „Vor 2020 waren diese Anlagen überhaupt nicht relevant“, sagt Köster. Es habe keine Anmeldungen gegeben. Das änderte sich 2020 mit 13 Balkonkraftwerke kaum, 2021 dann schon deutlicher mit 104 Anmeldungen und erst recht im Jahr 2022: Da kamen 514 Balkonkraftwerke hinzu. Bis einschließlich Mai dieses Jahres hat sich die Gesamtzahl dann noch einmal um 834 erhöht. „Der Trend ist eindeutig“, sagt Köster. Bis Jahresende würden es hochgerechnet wohl um die 2000 sein, die alleine in diesem Jahr dazukommen.

So hoch die Zahl aber auch klingen mag, die Leistung aller aktuell rund 1500 Balkonkraftwerke erzeuge in Summe weniger als ein Megawatt an Strom. Zum Vergleich: Das Pumpspeicherkraftwerk in Rönkhausen hat eine Leistung von 140 Megawatt.

Balkonkraftwerke können die eigenen Stromkosten senken Ein Balkonkraftwerk ist eine kompakte Photovoltaikanlage, die auf dem Balkon oder der Terrasse installiert wird. Es ermöglicht Mietern und Wohnungseigentümern die eigene Stromerzeugung. Die wichtigsten Punkte:

Funktionsweise: Balkonkraftwerke bestehen aus Solarmodulen, einem Wechselrichter und einem Stromzähler. Die Solarmodule wandeln Sonnenlicht in Gleichstrom um, der über den Wechselrichter in haushaltsüblichen Wechselstrom umgewandelt wird. Der erzeugte Strom kann direkt über die Steckdose genutzt oder ins öffentliche Stromnetz eingespeist werden.

Nutzung des erzeugten Stroms: Der selbst erzeugte Strom kann für den eigenen Haushaltsverbrauch genutzt werden. Dazu wird das Balkonkraftwerk über einen Stecker an eine Steckdose angeschlossen. Der erzeugte Strom fließt dann in die elektrischen Geräte und reduziert den Bedarf von Strom aus dem öffentlichen Netz. Dadurch lassen sich Energiekosten einsparen.

Vorteile: Balkonkraftwerke bieten eine kostengünstige Möglichkeit – übliche Modelle kosten zwischen 600 und 800 Euro –, erneuerbaren Strom zu erzeugen und die eigenen Energiekosten zu senken.

Wichtig: Vor der Installation sollten Genehmigungen und Richtlinien beim Vermieter oder der Hausverwaltung beachtet werden. Zudem ist die optimale Ausrichtung der Solarmodule wichtig, um die Effizienz der Anlage zu maximieren. Die Installation und Verkabelung sollte fachgerecht erfolgen, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.