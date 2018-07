110 Bahnen für 110 Jahre: Schwimmverein feiert runden Geburtstag

Werdohl - 1908 gegründet, kann der Schwimmverein (SV) in diesem Sommer seinen 110. Geburtstag feiern. Mitglieder, Familien und Freunde kamen am Samstag zu vielfältigen Aktionen im Freibad Ütterlingsen zusammen.

Hochsommerliche Temperaturen zogen am Wochenende viele Werdohler ins Freibad. Über entsprechend viele Teilnehmer und Zuschauer konnte sich der Schwimmverein 08 bei seiner Schwimmstaffel freuen. Nach den Stadtmeisterschaften (siehe Lokalsport) gingen Kinder, Jugendliche und Erwachsene für 110 Bahnen ins Wasser. Dabei ging es nicht mehr um Geschwindigkeit, sondern vor allem um Spaß an der Gemeinschaft.

Bahn 8 des 25-Meter-Beckens wurde zur Staffelstrecke. SV-08-Vorsitzender Mirko Schwabe ging als erster Schwimmer auf dem Startblock in Position. Pfiff und los! Unter dem Applaus weiterer Teilnehmer kraulte er die erste Bahn. Am anderen Ende des Beckens wartete bereits der nächste Teilnehmer der Geburtstags-Staffel. Freistil stand auf dem Plan – jeder durfte schwimmen, wie er wollte. Geübte Schwimmer kraulten zügig, Anfänger nahmen in Brustlage teil. Zur Freude aller zog eine Mutter ihr Kleinkind im Schwimmring für eine Bahn durchs kühle Nass.

Jung und Alt gemeinsam aktiv

Die Idee zur Staffel hatte Svenja Gareis, 2. Jugendwartin des SV 08. Darüber, dass Jung und Alt gemeinsam aktiv waren, freute sie sich sehr. Jeder Teilnehmer erhielt nach dem Schwimmen eine Medaille samt Getränkegutschein, einzulösen bei der anschließenden Geburtstagsparty rund um das benachbarte Vereinsheim.

Die Kinder erwartete dort eine Sommerolympiade. Verschiedene Spielstände sorgten für beste Unterhaltung bei den Nachwuchsschimmern und ihren Gästen. Zur Stärkung gab es für alle eine „110“ aus süßem Hefeteig.

Mitglieder schwelgen in Erinnerungen

Langjährige Mitglieder und Ehemalige nutzten die Gelegenheit zum Schwelgen in Erinnerungen. Bei kühlen Getränken genossen sie einen geselligen Nachmittag. Für 22 Kinder und Jugendliche war die Feier am Abend noch nicht vorbei. Mit Popcorn machten sie es sich beim Open-Air-Kino gemütlich. Anschließend übernachteten sie mit Schlafsäcken und Isomatten im Vereinsheim sowie im Heim der Wasserretter der DLRG, die ihre Unterkunft dafür zur Verfügung gestellt hatten.

Aktuell hat der Werdohler Schwimmverein 486 Mitglieder. Die jüngsten Aktiven sind fünf Jahre alt.