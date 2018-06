Wieder ein schwerer Unfall: B236 zwischen Werdohl und Altena gesperrt

Werdohl/Altena - [Update 16:00] Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte sind in Werdohl zu einem schweren Verkehrsunfall ausgerückt. Es soll mehrere Verletzte geben.

Gegen 15.15 Uhr sind die Einsatzkräfte am Freitagnachmittag zu einem Unfall in Elverlingsen gerufen worden. Im Bereich der Stortel-Kurve waren zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Der Fahrer eines Opel-Corsa war aus noch unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Der Fahrer eines VW-Golf mit Hagener Kennzeichen, der in die andere Fahrtrichtung unterwegs war, soll noch versucht haben auszuweichen. Dadurch kam es offenbar nicht zu einem frontalen, sondern einem seitlichen Zusammenstoß der beiden Wagen.

Bei dem Aufprall wurden sowohl der Fahrer als auch die Beifahrerin des Opels sowie die Beifahrerin in dem Golf schwer verletzt. Unmittelbar nach dem Unfall war durch Zufall ein Notarzt an der Unfallstelle, der sich zunächst um die Verletzten kümmerte.

An der Unfallstelle werden die Schwerverletzten derzeit in Rettungswagen behandelt. Es wurde aber auch ein Rettungshubschrauber angefordert.

Ersten Informationen der Feuerwehr zufolge sollen mehrere Personen verletzt worden sein. Eine Person hat offensichtlich sehr schwere Verletzungen erlitten und wurde von der Feuerwehr unter hohem Zeitdruck aus einem der Fahrzeuge befreit.

Die Bundesstraße 236 ist zwischen Werdohl und Altena im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt.

Bereits am Mittwoch hatte sich auf der B236 ein schwerer Unfall ereignet.

Wir berichten weiter.