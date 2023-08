B236 nach Unfall wieder frei - Zwei Personen lebensgefährlich verletzt

Von: Simon Stock, Maximilian Birke, Markus Wilczek

In Werdohl-Ütterlingsen stießen am Montagmorgen zwei Fahrzeuge auf der B236 frontal zusammen. © André Dreweck/Feuerwehr Werdohl

Die B236 war nach einem schweren Frontalunfall zwischen Altena und Werdohl in beide Richtungen für mehrere Stunden voll gesperrt. Zwei Personen wurden lebensgefährlich verletzt.

Update vom 8. August, 13.04 Uhr: Rund sechs Stunden nach dem schweren Unfall ist die Bundestraße 236 wieder frei. Gegen 12.20 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben, teilt die Polizei mit.

Update vom 8. August, 9.38 Uhr: Das spezialisierte Unfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis hat seine Arbeit an der Unfallstelle aufgenommen und sichert derzeit akribisch Spuren, die später zur Aufklärung der Unfallursache beitragen sollen. Unter anderem werden per Drohne Luftaufnahmen von der Unfallstelle angefertigt. Nach Schätzung der Beamten vor Ort wird die Vollsperrung der B236 noch etwa drei Stunden andauern.

Zweimal Totalschaden: Die Energie des Frontalzusammenstoßes wird an den völlig deformierten Fahrzeugwracks deutlich. © Jona Wiechowski

Update vom 8. August, 8.40 Uhr: Die Polizei hat erste Details zu dem Unfall, der sich um 6.20 Uhr kurz vor dem Bahnviadukt in Werdohl-Ütterlingsen ereignete, genannt. So geriet der Fahrer eines Audi (19) in der Rechtskurve in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Skoda zusammen.

Warum der 19-Jährige von seiner Spur abkam, wird nun ermittelt. Der Unfallverursacher und sein Unfallgegner (57) wurden lebensgefährlich verletzt. Rettungshubschrauber und Rettungswagen brachten die Schwerstverletzten in Krankenhäuser.

Unfall auf der B236: Spezialisten sichern Unfallspuren

Die Straße ist weiterhin voll gesperrt. „Der Einsatz wird voraussichtlich noch mehrere Stunden dauern“, so die Polizei. Der Verkehr wird am Höllmecker Weg und an der Stettiner Straße abgeleitet. Spezialisten eines Verkehrsunfallaufnahmeteams der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis sichern die Spuren am Unfallort. Beide Fahrzeuge werden zur weiteren Auswertung sichergestellt.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich bei der Wache in Werdohl unter Tel. 02392/93990 zu melden.

Tödlicher Unfall Mitte Juni auf der B236

Erst Mitte Juni hatte sich nur unweit der aktuellen Unfallstelle auf der B236 in Höhe der Abbiegung Höllmecke ein tödlicher Unfall ereignet. Beim Abbiegevorgang auf eine Brücke über die Lenne stießen zwei Fahrzeuge zusammen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes durchbrach eines der Fahrzeuge die Leitplanke und rutschte in die Lenne. Die beiden Insassinnen des Fahrzeugs wurden lebensgefährlich verletzt. Eine der Frauen verstarb noch am selben Abend in einem Krankenhaus, die andere befindet sich mittlerweile auf dem Wege der Besserung.

[Ursprüngliche Meldung] Werdohl - Die B236 ist wegen eines schweren Unfalls bei Werdohl-Ütterlingsen aktuell in beide Richtungen voll gesperrt. Der Unfall ereignete sich in der Kurve kurz vor dem Bahnviadukt in Ütterlingsen.

Bei dem Frontalzusammenstoß wurde mindestens eine Person schwer verletzt. Lebensgefahr könne nicht ausgeschlossen werden, sagte Polizeisprecher Marcel Dilling auf Anfrage von come-on.de.

Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert, ebenso ein Verkehrsunfall-Team. Es ist nach ersten Schätzungen damit zu rechnen, dass die Sperrung noch bis in den Vormittag hinein bestehen bleibt.