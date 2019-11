B236: Bald endlich wieder freie Fahrt im Lennetal? Das sagt Westnetz

Werdohl/Plettenberg - Westnetz bleibt dabei: Ab dem 29. November soll die Bundesstraße zwischen dem Werdohler Kettling und Plettenberg-Teindeln wieder in beide Richtungen durchgängig befahrbar sein.

Ein Unternehmenssprecher bestätigte den ursprünglichen Zeitplan auf Nachfrage der Redaktion. Auch wenn in den vergangenen drei Tagen die letzte Tragschicht aufgebracht wurde, könnte es nicht schneller gehen.

Es seien noch allerhand Restarbeiten zu erledigen, die die restlichen zweieinhalb Wochen in Anspruch nehmen würden. Dabei handele es sich um die Verarbeitung von Anschlüssen in der Fahrbahndecke, Arbeiten an der Randbefestigung Richtung Lenne und Markierungsarbeiten.

Die Öffnung der B236 wäre eine große Erleichterung für die Autofahrer, aber auch für die Anwohner der zum Teil überlasteten Umleitungsstrecken. Während der Sperrung ereignete sich auf der K8 bei Selscheid ein Massen-Crash mit sechs Verletzten. Auch davor landete auf der K8 bereits ein Auto auf dem Randstreifen.

