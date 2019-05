Nach Unfall zwischen Werdohl und Neuenrade: B229 wieder frei

[Update] Werdohl - Schwerer Unfall am Dienstagmittag auf der Bundesstraße 229 zwischen Werdohl und Neuenrade im Bereich der Serpentinen. Die Straße ist mittlerweile wieder frei.

Gegen 12 Uhr war eine Frau mit ihrem gelben Kleinwagen aus bislang noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, durch die Böschung gerutscht und gegen die Felswand geprallt.

Weil die Frau in dem Fahrzeug eingeklemmt war, wurde um 12.05 Uhr über die Sirenen Stadtalarm in Werdohl ausgelöst, so dass die Feuerwehr mit einem Großaufgebot zur Unfallstelle an der Neuenrader Straße ausrückte. Ebenfalls im Einsatz waren Polizei und Rettungskräfte.

Die Unfallfahrerin wurde von den Wehrkräften aus dem Auto befreit und anschließend noch vor Ort ärztlich versorgt. Anschließend ging es mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle dauern an, so dass die Bundesstraße für einige Zeit gesperrt blieb. Mittlerweile rollt der Verkehr aber wieder.

