9,5 Tonnen schwer: Trafostation kommt mit Autokran

Von: Jona Wiechowski

9,5 Tonnen ist die neue Trafostation schwer, die am Donnerstagmorgen an der Osemundstraße mit einem großen Autokran abgesetzt worden war. © WIECHOWSKI

Mit einem großen Autokran der Firma Franz Bracht ist am Donnerstagmorgen eine neue Trafostation an der Osemundstraße abgesetzt worden, die die deutlich ältere und erheblich größere Anlage direkt nebenan ablösen wird.

Werdohl – Für die Arbeiten musste die Osemundstraße am Morgen mehrere Stunden voll gesperrt werden. Bevor es dann losgehen konnte, musste der große Kran vorbereitet werden, indem die Maschine mit den Gegengewichten ausgestattet und die Stützen ausgefahren wurden. Wenig später kam die relativ unscheinbar wirkende neue Trafostation per Lkw, die trotz alledem rund 9,5 Tonnen schwer und rund 3 mal 1,5 Meter groß ist.

An Ketten wurde die Station befestigt und dann mit dem Kran an ihren Bestimmungsort gehoben. © Wiechowski, Jona

Lange dauerte es nicht, bis der schwere Kasten mit dem Kran auf die vorher vorbereitete Fläche gehoben werden konnte. Von Hand wurde die Station richtig gedreht und zentimetergenau an die richtige Stelle geschoben. „Es hat alles reibungslos geklappt“, lautete das Fazit der Mitarbeiter vor Ort.

Neue Trafostation ragt rund 1,60 Meter aus der Erde an der Osemundstraße

Rund 1,60 Meter ragt die Anlage jetzt aus der Erde. Der Kasten ist damit deutlich kleiner als die alte Anlage, die etwa so groß ist wie eine Garage. Rund 40 Jahre alt sei die Technik, hieß es auf der Baustelle. Wann diese abgebaut wird, war zunächst noch unklar. Erst musst die neue Anlage noch richtig angeschlossen werden.

In Trafostationen erfolgt eine Umwandlung der elektrischen Energie, die in den Verteilnetzen mit einer Spannung von mehreren tausend Volt (Mittelspannung) vorliegt, in die für den Haushaltsgebrauch benötigten Spannungen von 230 beziehungsweise 400 Volt (Niederspannung).

Im Hintergrund ist die alte, erheblich größere Station zu sehen, die noch abgebaut werden soll. © Wiechowski, Jona

Anwohner schauen von Balkonen beim Aufbau der neuen Anlage zu

Anwohner der Osemundstraße haben die nicht alltäglichen Arbeiten am Donnerstagmorgen mit Spannung von ihren Balkonen und Fenstern aus verfolgt.