5er BMW in der Werdohler Innenstadt gestohlen

+ © Polizeiliche Kriminalprävention des Bundes und der Länder Symbolfoto © Polizeiliche Kriminalprävention des Bundes und der Länder

Werdohl - In den Werdohler Innenstadt haben Unbekannte in der Nacht zu Sonntag ein Auto gestohlen. Der Besitzer hat den Diebstahl erst am Sonntagmittag bemerkt.