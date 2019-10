Auto überschlägt sich: Verkehrschaos im Versetal, B229 gesperrt

Werdohl - Verkehrschaos im Versetal: Weil sich am frühen Montagnachmittag ein Auto auf der Bundesstraße 229 im Versetal in der Näheder Baustelle überschlagen hat, geht auf der Hauptstraße nichts mehr.

Um 14.49 Uhr waren Freiwillige Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte ins Versetal alarmiert worden. Dort hatte sich im Bereich der Baustelle, wo bereits seit Monaten die Stützmauer zur Verse erneuert wird, ein Fahrzeug überschlagen. Die B229 ist weiterhin gesperrt.

Wie es zu dem Alleinunfall kommen konnte, ist aktuell noch völlig unklar. Der 35-jährige Lüdenscheider war mit seinem Auto aus Richtung Werdohl kommend in Fahrtrichtung Lüdenscheid unterwegs, als er mit seinem Fahrzeug plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abkam und so heftig gegen den Felsen prallte, dass sein Auto sich überschlug und auf dem Dach liegen blieb.

Noch am Unfallort wurde der Lüdenscheider in einem Rettungswagen versorgt, konnte diesen nach einer kurzen Behandlung aber augenscheinlich unverletzt wieder verlassen.

Aktuell sind die Einsatzkräfte damit beschäftigt das Unfallfahrzeug zu bergen und anschließend das Verkehrschaos in diesem Bereich aufzulösen. Denn aus Richtung Lüdenscheid waren nach dem Unfall Fahrzeuge in den einspurigen Bereich, in dem die Verkehrsteilnehmer an der Verse-Baustelle vorbeigeführt werden, eingefahren, so dass die Straße in beide Richtungen verstopft ist.

Zur Höhe des Sachschadens wurde zunächst noch nichts bekannt.

