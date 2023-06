Auto landet in der Lenne: Dramatischer Verkehrsunfall auf B236

Von: Maximilian Birke

Nach einem schweren Verkehrsunfall am Freitagabend auf der Bundesstraße 236 ist eine junge Frau verstorben, eine zweite schwebt in Lebensgefahr. Beide waren in einem Auto in Höhe der Abbiegung Höllmecke in der Lenne gelandet. Die Fotos von der Einsatzstelle.

1 / 24 Ein dramatischer Verkehrsunfall auf der B236 forderte am Freitagabend ein Todesopfer. Eine 28-Jährige aus Recklinghausen erlag ihren Verletzungen im Klinikum Lüdenscheid. © Maximilian Birke

