Auto im MK durchbricht mehrere Absperrungen: Fahrer (56) war alkoholisiert

Polizei stellt Führerschein sicher

+ © Feuerwehr Werdohl/Tebrün Der silberfarbene Toyota kam erst auf einem Sandhaufen mitten in der Baustelle zum Stehen. © Feuerwehr Werdohl/Tebrün

Mit rund einem Promille Alkohol im Blut krachte am Donnerstagabend ein 56-jähriger Mann aus Schalksmühle in die Baustellenabsperrung vor dem VDM-Werk an der Plettenberger Straße in Werdohl, wo der Landesbetrieb Straßen.NRW einen Kreisverkehr errichten lässt.