Auszeichnung für Werdohler Gasgrill-Marktführer Enders

Von: Volker Heyn

Teilen

Das Enders-Team mit (von links) Julia Hinterthan, Meike Heseler, Dr. Robin Colsman, Yusuf Tekce, Matthias Herfeld, Gina Krugmann, Tobias Sikora und Concetta D’Ápolito bekam die Marketing-Auszeichung überreicht. © MC Südwestfalen

Der 29. Marketing-Preis des Marketing-Club Südwestfalen geht in diesem Jahr an die Werdohler Enders-Colsman AG für deren Marketing-Arbeit für die Enders-Gasgrills. Die rund 230 Mitglieder starke Marketing-Community überreichte den Preis im Rahmen des Jahresevents vor rund 250 Besuchern am 16. August in der Stadthalle Hagen.

Werdohl - Enders wird ausgezeichnet für das herausragende Marketing seiner Outdoor-Produkte, teilte der Marketing-Club mit. Enders habe es als traditioneller sauerländischer Betrieb für Metallumformung und gasbetriebene Geräte – gegründet 1883 – geschafft, eine Endverbrauchermarke rund um das Thema BBQ zu schaffen. Mit breiter Distribution, konsequenten „Grillovationen“, „Heisslights“ , einem „Design zum Dahinschmelzen“ und mit einer „Kommunikation Made in Südwestfalen von David & Goliath“ zeige Enders „kühlen Nächten die warme Schulter“.



Enders sei ein innovativer Arbeitgeber in Werdohl, hieß es in der Laudatio. Und weiter: Enders ziehe junge Talente ins Versetal, Enders baue überzeugende „Brandspaces“, Enders habe der Outdoor-Kultur mit „funktionaler Gastechnik ein sauerländisches Brandzeichen“ verliehen. Mit einer modernen Unternehmenskultur und familiengeführter Geschäftsleitung in der mittlerweile fünften Generation sei Enders weiterhin auf Wachstumskurs. Als mittelständisches Unternehmen habe Enders die Marktführerschaft im Gasgrillmarkt erlangt, das Werdohler Unternehmen ist der größte Hersteller von Gasgrills in Deutschland.



Die Marketing-Profis loben das Engagement Enders zum Verkaufen und Bewerben der Gasgrills in bester Marketing-Fachsprache: „Produkt- und innovationsorientierte Below-the-line-Kommunikation sorgen für hunderttausende Klicks auf Youtube und eine starke Präsenz unter einschlägigen Bloggern. Enders ist ein Enabler für atmosphärische Outdoor-Erlebnisse im Massenmarkt.“ Zu dieser Saison ist Enders neuer Sponsoring-Partner des BVB. Mit seiner nationalen und internationalen Strahlkraft sei der BVB genau der richtige Partner, um den Wachstumsweg voranzutreiben, heißt es. Neben der 360 Grad TV-Bandenwerbung bei den Bundesliga-Heimspielen des BVB beinhalte das vereinbarte Sponsoring-Paket weitere Marketingmaßnahmen im digitalen Umfeld.



Enders hat den Preis für den erfolgreichen Aufbau als Endverbrauchermarke und das Erreichen der Marktführerschaft im Gasgrill-Segment erhalten. Seit 1993 vergibt der MC Südwestfalen den Südwestfälischen Marketing-Preis an Unternehmen, die durch Marketingaktivitäten den erfolgreichen Absatz von Produkten sicherstellen und ein Marketingkonzept präsentieren, das sich durch Alleinstellungsmerkmale auszeichnet. Der Preis habe im Laufe der Jahre nicht nur die Erfolgsgeschichte von Unternehmen aus der Region mitgeschrieben, sondern seine eigene vorzuweisen.