Auswanderer: Werdohlerin geht mit ihrer Familie nach Kenia

Werdohl - „Nach einem dreiwöchigen Urlaub in Kenia stand für mich fest: Dorthin zu gehen, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen“, sagt Matthias Halfmann. Voraussichtlich im März wandert er mit Frau und Tochter doch aus.

Denn der Entschluss seiner Frau Natalie, in Afrika in einem Missionszentrum leben zu wollen, war unumstößlich. Matthias Halfmann wusste das von Anfang an: „Natalie hat mir 2010, als wir uns kennenlernten, gleich gesagt: Wenn das mit uns was werden soll, stelle Dich darauf ein, dass wir nach Kenia gehen.“ Die 32-Jährige erinnert sich: „Als ich 17 Jahre alt war, habe ich einen Vortrag einer Frau gehört, die bereits in Kenia war. Da wusste ich: Das will ich auch machen. Mit 19 Jahren habe ich mir das Land zum ersten Mal selbst angesehen.“

Also machte sie mit ihrem Mann zwei Jahre nach Beginn der Beziehung besagten Urlaub. Er gesteht: „Danach wusste ich nicht, was ich dort eigentlich soll. Und ich hatte richtig Schiss, dass mich dort jemand umbringt. Dorthin zu gehen, war für mich unvorstellbar.“ Deshalb folgte zwei Jahre später zunächst auch die Trennung des Paares.

Heiratsantrag nach einem Jahr Auszeit

Matthias Halfmann erinnert sich: „Danach war ich befreit von diesem Druck, mich für Afrika oder gegen die Beziehung entscheiden zu müssen. Nach einem Jahr war für mich klar: Ich gehe nach Afrika.“ Auf seinen Heiratsantrag habe Natalie dann auch wie aus der Pistole geschossen geantwortet: „Ja, ich will.“ Seit einem Jahr sind die Halfmanns nun auch Eltern der kleinen Frieda.

+ Nathalie und Matthias Halfmann besuchten am Sonntag mit ihrer Tochter Frieda die Landeskirchliche Gemeinschaft Eveking, berichteten dort über ihre Kenia-Pläne. © Koll

Am Sonntag war die junge Familie zu Gast bei der Landeskirchlichen Gemeinschaft Eveking, um bei der Adventsfeier über ihre Afrika-Pläne zu sprechen. Auch dort erläuterte Halfmann noch einmal seinen Sinneswandel: „Ich glaube, Gott erteilt uns einen Missionsbefehl. Und er will nicht, dass wir uns in unserer Komfortzone wohlfühlen. Wir müssen raus.“

Deshalb werden der gebürtige Remscheider, ein Jahr jünger als seine Frau, die aus Werdohl stammt, auswandern – sobald Matthias Halfmann die Arbeitserlaubnis für Kenia vorliegt.

Supermarkt nicht mehr um die Ecke

„Ich hingegen werde dort in Elternzeit gehen“, verrät die studierte Pädagogin, die zudem noch eine theologische Fachschule besucht hat. „Hausfrau und Mutter zu sein wird in Kenia aber nicht einfacher, weil es dort eben nicht den Supermarkt um die Ecke gibt.“ Leben wird die junge Familie in dem Missionszentrum in der Stadt Mbagathi in der Nähe von Nairobi. Natalie Halfmann weiß: „Wir werden dort eine kleine Wohnung haben mit 40 bis 50 Quadratmetern. Aber es gibt Strom und sogar fließend Wasser – wenn auch nicht immer heiß.“ Auf dem Gelände des Missionszentrums gebe es einen Wasserfall. „Daran gekoppelt ist eine Turbine, die die dort lebenden Menschen mit Strom versorgt.“

Mitnehmen kann die Familie nicht viel. Die 32-Jährige erklärt: „Mein Mann und ich haben jeder zwei Koffer, für Frieda kommt noch einer hinzu. Das war es dann.“ Was sie nicht unbedingt brauchen, wird zunächst bei Freunden eingelagert.

Matthias Halfmann wird für die Organisation Diguna arbeiten; eine Abkürzung für „Die gute Nachricht“. Der Steuerberater muss sich dafür allerdings zunächst ins kenianische Steuerrecht einarbeiten. Der Haken: Sein Gehalt wird aus Spenden finanziert. Kommen nicht genug zusammen, weiß Natalie Halfmann, „wird im Extremfall unser Einsatz dort nicht fortgesetzt“.

Aufklärungsarbeit über das Radio

In Kenia seien rund zwei Drittel der Menschen Christen, die anderen Muslime, Hindus oder glaubten an eine Naturreligion. Doch Natalie Halfmann erklärt: „Missionionieren heißt für uns auch ganz viel praktische Arbeit.“ Möglich sei die in zwei Waisenhäusern in der Nähe des Missionszentrums. Mithilfe einer eigenen Radiostation soll zudem die Gesundheitsaufklärung vorangetrieben werden. „Die Menschen haben dort aber oft keinen Strom, ihre Radios werden häufig mit Kurbeln betrieben.“ Schließlich stelle Diguna die ärztliche Versorgung über eine Krankenstation sicher.

Natalie und Matthias Halfmann sind sich bei ihrem Aufbruch nach Afrika über eines im Klaren: „Wenn wir merken, dass es dort Frieda nicht gut geht, oder sie zurück nach Deutschland will, brechen wir unseren Aufenthalt sofort ab“, betont die junge Mutter. Einstweilen hat das junge Ehepaar aber geplant, für fünf Jahre in Kenia zu bleiben – Verlängerung nicht ausgeschlossen.