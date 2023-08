Ausverkauft: 400 Besucher feiern Repke-Rock

+ © KOLL Die Plettenberger Combo Bronkobeat begeisterte mit 80er-Jahre-Hits. © KOLL

Erneut ein voller Erfolg war das Rock-Festival auf dem Hof Repke. Zum zweiten Mal waren Musikfreunde aus Werdohl und der Umgebung eingeladen, an einem untypischen Ort mit einzigartigem Flair einen langen Konzertabend zu erleben.

Werdohl – Tolle Musiker mit unbändiger Spielfreude, 400 Besucher – wie schon bei der Premiere hieß es am Ende: ausverkauft – und ein Publikum, welches sich, die Songs, das Gespräch unter Freunden und um Mitternacht auch einen Geburtstag feiert: Das waren die Zutaten für einen perfekten Samstagabend. Nach 21 Uhr hatte dann auch der Regen ein Einsehen und verzog sich.

Grund dafür war der Soundcheck, wie Elisabete Vidal – zugleich Sängerin von ABC und Blue Noize – behauptete. Rund eine Stunde vor Beginn des 2. Repke-Rock-Festivals testete sie mit Amanda Marshalls „Let it rain“ die Anlage. „Und dass, obwohl es da gerade richtig schüttete“, erklärte die Vokalistin. „Damit haben wir dem Regen gekontert, so dass er sich nur noch verdutzt vom Acker machen konnte.“

Das machten die Zuschauer indes nicht. Selbst die an der Abendkasse noch parat liegenden letzten Eintrittskarten gingen an die Frau oder den Mann. Bei Any Beat Counts, die in diesem Jahr als Trio angereist waren, waren noch Regenjacken und -schirme zu sehen. Schlechtgelaunte Konzertbesucher waren hingegen nicht zu erblicken. Der Sauerländer ist in Bezug auf die Witterung leidgeprüft und hart im Nehmen.

Und so genossen die Fans die Darbietungen der Werdohler Stimmakrobatin Vidal, des Gitarristen und Percussionisten Damian Copp sowie der hinzu gekommenen Querflötistin Stella Vozdanszky. Letztere übernahm etwa die Melodieführung bei Peter Gabriels „Sledgehammer“. Und so wurde aus dem Synthpop-Klassiker aus den 80er-Jahren ein Unplugged-Juwel mit ungeahnter Grandezza.

Als mit Bronkobeat der nächste Programmpunkt aufgerufen wurde, wunderten sich einige im Publikum. „Warum kennen wir diese grandiose Combo nicht, obwohl die aus Plettenberg kommen?“ und „Warum treten die denn eigentlich nicht häufiger einmal in Werdohl auf?“, waren die Fragen, die sich die Zuschauer immer wieder stellten beim Auftritt dieses Quartetts.

Auch die Gäste aus der Nachbarstadt verstanden sich darauf, 80er-Jahre-Hits ganz ohne Keyboards in ein Rock-Gewand zu transferieren. Ganz besonders überraschend wie zugleich überzeugend gelang das Bronkobeat bei „Maneater“ von Hall & Oates. Doch auch die anderen Songs ihres Programms heizten die Stimmung immer mehr an.

Und so konnten die Festival-Initiatoren von Blue Noize ein prächtig vorbereitetes Publikum übernehmen. Bassist Joachim Hoffmann, der gemeinsam mit Birgit und Detlef Hurst den Repke-Rock erfand, hatte zu Beginn des Abends mit Bürgermeister Andreas Späinghaus (SPD) auf der Bühne gestanden, aber wohl nicht mit dessen Trotz gerechnet.

Bei der Premiere zwölf Monate zuvor hatte das Stadtoberhaupt das Organisations-Trio als „drei positiv Bekloppte“ bezeichnet. Dieses Mal rief der Erste Bürger der Stadt aus: „Sie haben mich gebeten, das heute nicht zu wiederholen, doch ich denke ja gar nicht daran. Die drei Bekloppten haben es nämlich wieder getan. Und dafür bin ich ihnen unendlich dankbar.“

Nachdem die heimische Coverband Blue Noize abermals die Fans glücklich gemacht hatte mit der ersten Hälfte ihres vorbereiteten und mehr als abwechslungsreichen Hit-Feuerwerks, kam Udo-Lindenberg-Imitator Karsten Bald auf die Bühne. Er sang indes zur Musik aus der Konserve, was bei nur wenigen Festival-Besuchern gut ankam. Die Stimmung kühlte merklich ab auf dem Gelände des Repke Hofes.

Als Blue Noize schließlich Runde zwei ihrer Show einleiteten, gelang es ihnen jedoch mühelos, an die vorherige Hochstimmung anzuknüpfen. Sängerin Vidal verkündete dann um Mitternacht, dass ein Zuschauer nun Geburtstag habe. Der ehemalige Wehrleiter Kai Tebrün wurde so mit einem Ständchen aus Hunderten Kehlen überrascht.

Als Elisabete Vidal zum Schluss fragte: „Sollen wir das hier vielleicht auch noch ein drittes Mal machen?“, fiel das Votum des Publikums eindeutig aus. Und so werden die drei Organisatoren in den nächsten Tagen nach einem Termin für Sommer 2024 suchen, erklärten sie zum Abschluss.