Kleines Kulturforum zeigt 47 Werke von Eilert Lohe

+ © Kanbach Das Interesse an der Vernissage zur Eilert-Lohe-Ausstellung am Sonntag übertraf alle Erwartungen. Nicht alle Besucher fanden Platz im Raum des Kleinen Kulturforums. © Kanbach

Werdohl - Das Interesse an der Vernissage zur Ausstellung mit Arbeiten des Werdohler Künstlers Eilert Lohe übertraf am Sonntag alle Erwartungen. Honoriert wird mit der Werkschau das Lebenswerk eines Mannes, der sich sowohl in seiner Heimatstadt, als auch in Schweden einen Namen gemacht und als klassisch ausgebildeter Maler Akzente gesetzt hat.