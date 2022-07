Ausnahme: Werdohler Freibad öffnet an einem Montag

Von: Jona Wiechowski

Teilen

Weil es warm werden soll, öffnet das Freibad in der kommenden Woche ausnahmsweise an einem Montag. © Birke, Maximilian

Weil es richtig warm werden soll, öffnet das Freibad in der kommenden Woche ausnahmsweise auch an einem Montag. In dieser Zeit hat es geöffnet.

Werdohl - Bekanntlich hat das Werdohler Freibad montags immer geschlossen – aus ganz verschiedenen Gründen, wie Frank Schlutow, Geschäftsführer der Bäderbetriebe Werdohl, erklärt. Als es in dieser Woche am Montag aber über 30 Grad warm war, hat das dennoch viele gewundert.

Deswegen wird es für kommenden Montag, 25. Juli, eine Ausnahme geben: „Wir öffnen das Freibad, weil es wieder um die 30 Grad warm werden soll“, sagt Schlutow. Geöffnet haben wird das Bad dann von 12 bis 19 Uhr.

Aus diesem Grund hält der Bäderchef Schließungen für möglich.