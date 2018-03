Reservisten lernen Brandbekämpfung

Werdohl - Mit eher ungewohntem Gerät gingen die Mitglieder der Reservistenkameradschaften aus Werdohl-Neuenrade und Plettenberg am Wochenende zu Werke.

Diesmal lernten sie Mittel und Möglichkeiten kennen, ein Feuer zu bekämpfen. Hintergrund der für Reservisten ungewöhnlichen Ausbildung: Um die so genannte „Zivil-militärische Zusammenarbeit“ (ZMZ) zu stärken, durchliefen die Kameraden eine Brandschutzausbildung, nachdem im vergangenen Jahr die Erste Hilfe auf dem Lehrplan gestanden hatte.

In Eveking hatte Hubert Zeuner vom Unternehmen Feumat einen kleinen Schulungs-Parcours aufgebaut, um anschaulich zu demonstrieren, was eine Fett-Explosion oder eine explodierende Spraydose anrichten können und wie sich diese Brände am besten bekämpfen lassen. Auch die Funktionsweise von Feuerschutztüren stand auf dem Programm.

Nachdem die Reservisten zunächst eine zweistündige Unterrichtseinheit durchlaufen hatten, stand die praktische Arbeit an. Nach einem simulierten Löschangriff, weiteren Einsätzen und einer Abschlussprüfung ließen die Reservisten den Tag gemütlich ausklingen.