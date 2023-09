Ausbeutung und Bürgerkrieg: Gospelchor Risecorn erzählt von der afrikanischen Tragödie

Von: Michael Koll

Der Gospelchor Risecorn brachte musikalisch ein ernstes Thema auf die Bühne der Christuskirche: die Ausbeutung vieler Menschen auf dem afrikanischen Kontinent. © KOLL

„Spiel mit mir. Es ist so schön, auf der Welt zu sein“, singen die Vokalisten des Gospelchors Risecorn. Eine gute Laune schwappt durch die bestens gefüllte Christuskirche. Doch der Schein trügt.

Werdohl – Mit dem Oratorium „Hope – eine afrikanische Geschichte“ erzählen die Sänger keineswegs eine gemütliche Story. Statt Anekdoten aus einer heilen Welt präsentieren sie Impressionen aus der sogenannten „Dritten Welt“. Fotos auf der Leinwand, Erzählungen von Chorleiter Helmut Jost und die Liedtexte berichteten aus afrikanischen Slums und Elendsvierteln.

Ausgelassene Stimmung herrscht. Die Konzertbesucher wiegen sich fast tanzend auf ihren Sitzplätzen hin und her. Beinahe nebenbei erfahren sie: „Afrika ist auch heute noch Tummelplatz politischer Akteure und profitorientierter Großkonzerne“. Dabei schienen die Zeiten des Kolonialismus längst überwunden. Die unveränderte Ausnutzung des Kontinents mündet in der Liedzeile: „Viel Arbeit, wenig Geld“.

Die Leidtragenden dieser Abwärtsspirale seien stets die Kleinsten: „Kinder finden dort, wo jeder mit allen erlaubten und nicht so legalen Mitteln ums nackte Überleben kämpft, nicht aus der Kriminalität heraus.“ Die Botschaften werden gänzlich unsentimental, fast schon brutal, formuliert. So heißt es an einer Stelle: „Du musst ein Schwein sein in dieser Welt. Du musst Dir nehmen, was Dir gefällt.“

Das Publikum in der Christuskirche war bunt gemischt – auch einige jüngere Gäste waren zu sehen. © Privat

Der Chor überzeugt mit hervorragenden Stimmen und immer wieder wechselnden Solisten sowie einer überbordenden Sangesfreude. Für ein ausgiebiges Percussions-Solo erhält Michael Strunk einen wohlverdienten Sonderapplaus.

Kurz vor der Pause werden die Songtexte doch noch plakativer. „Was, wenn Gott das alles sieht? Wie kann er dann mit uns sein?“, fragt der Chor. Und nach der Pause verschweigt das Lied „Zahltag“ nicht, dass Missionierung in Afrika eine Gegenreaktion heraufbeschwört und dem Militär reichlich neue Soldaten in die Arme treibt. So werden Bürgerkriege befeuert.

Chorleiter Jost fordert die Besucher der Christuskirche auf, Patenschaften für Mädchen und Jungen in Afrika zu übernehmen. Ein Infostand einer Hilfsorganisation ist in der Pause dann auch umlagert. Viele informieren sich tatsächlich.

Das musikalische Spektrum, welches Jost mit seinen Sängern aufruft, reicht von Gospel über Soul und Rap bis hin zu Pop-Melodien samt ein paar wenigen Sprenkseln Weltmusik. Passend dazu sind die Vokalisten in beinahe allen Farben gekleidet, die das Spektrum bietet.

Das Publikum ist zum Teil recht jung. Unter den Applaus zwischen den von Risecorn selbst verfassten und komponierten Stücken mischen sich Jubelschreie und Pfiffe. Und am Ende des zweistündigen Auftritts erhalten die Akteure auf der Bühne von den Zuschauern stehende Ovationen.