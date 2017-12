Schnelles Internet in Werdohl nicht vor Mai 2018

+ © Griese Tilo Deckert © Griese

Werdohl - Gewerbebetriebe in Werdohl sollen bis November 2018 in den Genuss einer schnellen Internetverbindung kommen, noch nicht mit Breitbandverbindung versorgte Privathaushalte werden sich wohl noch bis Ende 2019 gedulden müssen. Diese Aussage machte Tilo Deckert, der Breitbandbeauftragte des Märkischen Kreises, am Montagabend in der Sitzung des Werdohler Stadtrates.