Aus Pädagogen werden Künstler: Musikschule lädt zum Lehrerkonzert

Freuen sich bereits auf ihren Auftritt in Werdohl: Dmytro Dolgalov, Sebastian Hoffmann, Leon Lorey und Marion Jeßegus (von links). © Musikschule Lennetal

Die Musikschule Lennetal wird 60 Jahre alt und begeht ihr Jubiläum mit verschiedensten Aktivitäten. Nach der Projektwoche vor den Sommerferien mit großem Abschlusskonzert beider Orchester und Open-Air-Auftritten diverser Ensembles stehen im zweiten Halbjahr 2023 die Lehrer im Fokus.

Werdohl – Auf sogenannten Lehrerkonzerten stellen sich die Lehrer vor; die Gelegenheit für Schüler, Eltern und hiesige Musikfreunde die Musikpädagogen auch einmal als Künstler zu erleben.

Domra, Mandoline und Klavier

Bereits im Juni gab es einen ersten Auftritt auf Schloss Bamenohl in Finnentrop. Am Samstag, 26. August, findet ab 18 Uhr im besonderen Ambiente der Werdohler Christuskirche das zweite Konzert der Jubiläumsreihe statt.

Auf dem Programm stehen Werke vom Barock bis zur musikalischen Moderne auf zum Teil außergewöhnlichen Instrumenten. So kommen neben der selten solistisch zu hörenden Harfe auch die ukrainische Domra und mit der neapolitanischen Mandoline sogar das Instrument des Jahres 2023 zum Einsatz und zeigen neben Gitarre, Violine, Klavier und Orgel die Vielseitigkeit und Qualitäten der Musikschule Lennetal und ihrer Lehrer.

Konzerte auch in anderen Städten

Das Konzert in Werdohl gestalten Dagmara Daniel (Violine), Dmytro Dolgalov (Gitarre), Svetlana Dolgalova (Domra), Sebastian Hoffmann (Mandoline), Marion Jeßegus (Orgel und Cembalo), Leon Lorey (Harfe) und Joana Mikolajczyk (Klavier).

Der Eintritt am zum Lehrerkonzert in der Werdohler Christuskirche am 26. August ist frei – es wird am Ausgang jedoch um Spenden gebeten. Weitere Lehrerkonzerte finden am 3. September in Neuenrade, am 16. September in Altena und am 22. Oktober in Plettenberg statt.