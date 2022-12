Aufzüge stehen wieder still: Werdohler Bahnhof ein „Einzelfall“

Von: Volker Griese

Teilen

Die Aufzüge am Werdohler Bahnhof sind immer wieder defekt. © Christogeros, Christos

Schon seit Wochen sind wieder einmal die Aufzüge am Werdohler Bahnhof defekt. Dass dies keineswegs eine Besonderheit ist, offenbarte jetzt eine Antwort des NRW-Verkehrsministeriums auf eine Kleine Anfrage eines AfD-Landtagsabgeordneten.

Werdohl ‒ Defekte Fahrstühle sind für Fahrgäste ein Dauerärgernis. Für Senioren und gehbehinderte Menschen sind fehlende oder nicht funktionierende Aufzüge an Bahnhöfen und anderen Verkehrsstationen ein massives Problem. Für Rollstuhlfahrer haben sie langwierige Umfahrungen zur Folge – wenn es denn überhaupt einen anderen Weg für sie gibt.

Meldungen über ständig defekte Aufzüge an einigen Stationen reißen nicht ab. Auch der Bahnhof in Werdohl gehört zu den Einrichtungen der Bahn, in denen einer oder mehrere Aufzüge über Wochen und Monate oder immer wieder ausfallen. Grund dafür ist nach Darstellung der Bahn häufig Vandalismus, in Werdohl kommt wohl auch eindringendes Wasser aus Ursache hinzu.

Der Dürener AfD-Politiker Klaus Esser wollte jetzt von der Landesregierung wissen, wieviele Aufzüge an Bahnhofen landesweit aufgrund von Defekten ausfallen und wie oft Vandalismus der Grund dafür ist. Das von Oliver Krischer (B90/Die Grünen) geleitete Verkehrsministerium zitiert in seiner Antwort die Deutsche Bahn, deren Angaben zufolge in den vergangenen drei Jahren zwischen 97,5 Prozent (2022) und 98 Prozent (2021) aller Aufzüge landesweit verfügbar waren. Damit erreiche die Deutsche Bahn das mit ihren Dienstleistern vereinbarte Verfügbarkeitsziel von 97 Prozent, antwortet das Ministerium etwas ausweichend auf die Frage nach der Dauer der Ausfälle. Genauere Angaben dazu könne die Bahn nicht machen. Die Bahn behebe aber in der Regel Anlagenausfälle innerhalb einer Woche. „In Einzelfällen kann sich die Dauer einer Entstörung aufgrund äußerer Einflüsse oder der Ersatzteilbereitstellung durch Zulieferer verzögern“, schreibt das Verkehrsministerium.

Zu diesen Einzelfällen gehört ganz offensichtlich der Bahnhof in Werdohl, wo mindestens seit Anfang Oktober gleich mehrere Aufzüge defekt sind. Es sieht ganz so aus, als wolle die Bahn auch kein Geld mehr in Reparaturen stecken, sondern die beiden älteren der drei Anlagen – eine wurde bereits 2019/20 ausgetauscht – gleich komplett erneuern. Solche Pläne hat NRW-Bahnchef Werner J. Lübberink jedenfalls in einem Schreiben an den Werdohler Rat vor ziemlich genau einem Jahr geäußert und einen Komplettaustausch für das Jahr 2023 in Aussicht gestellt.

Wegen unsachgemäßer Nutzung, fahrlässiger oder vorsätzlicher Beschädigung seien im Zeitraum zwischen 2020 und Oktober 2022 landesweit bis zu 241 Aufzüge zeitweise oder dauerhaft ausgefallen, heißt es in der Antwort des Verkehrsministerium auf die AfD-Anfrage weiter. Im laufenden Jahr habe die Deutsche Bahn bis Ende Oktober bereits 216 Fahrstuhlausfälle durch unsachgemäße Nutzung registriert. Werdohl taucht in den Listen aller drei Jahre mit mehreren ausgefallenen Aufzügen auf: Während 2020 zwei der drei Fahrstühle ausgefallen waren, erhöhte sich diese Zahl im vergangenen Jahr auf drei Jahr. Auch im Moment sind wieder alle drei Aufzüge außer Betrieb.