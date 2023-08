Mit bunter Schultüte: 180 Erstklässler beginnen neuen Lebensabschnitt

Von: Michael Koll, Jona Wiechowski

Neue Tornister und Schultüten sowie bunte Luftballons prägten das Bild bei den Einschulungsfeiern in Werdohl – hier in der Gemeinschaftsgrundschule. © Koll

Gut 180 Lernanfänger sind am Dienstagmorgen an den Werdohler Grundschulen in den Schulalltag gestartet. Mit ihren Eltern und teilweise auch ihren Großeltern und ausgestattet mit Tornister und Schultüte nahmen sie an den Begrüßungsveranstaltungen teil.

Werdohl – „Das Beste ist: Bald könnt Ihr den Einkaufszettel Eurer Eltern ergänzen“, versprach Daniel Bartke, der Schulpflegschaftsvorsitzende der Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Königsburg-Kleinhammer, den i-Dötzchen. „Und ich versichere Euch: Wenn da dann noch Eis oder Schokolade mit drauf stehen, das merken Mama und Papa gar nicht.“

Für die Eltern hatte Bartke allerdings auch einen wichtigen Ratschlag parat: „Sie müssen Ihr Kind nicht mit dem Auto bis ins Klassenzimmer bringen“, appellierte er. Auch Rektorin Nina Manns forderte die Erwachsenen, die manchmal nervöser als die Kleinen schienen, auf: „Trauen Sie Ihren Kindern bitte etwas zu. Lassen Sie Ihre Töchter und Söhne Ihren eigenen Weg gehen.“

Dafür seien sinnbildlich die richtigen Schuhe vonnöten. Den frischgebackenen Erstklässlern versprach Manns: „Wir werden versuchen, immer den richtigen Schuh zu finden, damit dieser niemals drückt.“

An beiden Standorten – Königsburg und Kleinhammer – wurden die nunmehr Ex-Kindergartenkinder mit dem Lied der Gemeinschaftsgrundschule begrüßt. Chor, Dritt- und Viertklässler sangen: „Hier bist Du Forscher, Entdecker und mehr – ein Hoch auf die Neugier.“ Dann wurden die Mädchen und Jungen aber auch schon mit ihren Klassenlehrern in ihre erste Schulstunde geschickt. Nur wenigen fiel es schwer, sich dafür von Mama und Papa zu trennen. Und am Ende schafften alle diesen für sie so bedeutenden Schritt.

„Hier bist Du Forscher, Entdecker und mehr – ein Hoch auf die Neugier“: Kraftvoll sangen die Schülerinnen und Schüler der städtischen Gemeinschaftsgrundschule dieses Lied. © Koll

Sandy Gesing ist Klassenlehrerin der 1a, hält nun die schützenden Hand über 20 Schüler. 18 Schüler bilden die 1b, die Klassenlehrer Meik Rasche beaufsichtigt. Die Klasse 1c, bestehend aus 17 Kindern, hört auf das Kommando von Klassenlehrerin Carolin Six. Den Weg für die Klasse 1d gibt Klassenlehrerin Maren Horch-Lange vor. Sie übernimmt die Verantwortung für 21 Mädchen und Jungen. Und Rektorin Nina Manns selbst übernimmt die Klasse 1e. Zur 1e gehören 19 Schüler.

46 i-Dötzchen für St.-Michael-Schule

Maria Apprecht, Leiterin der Katholischen Grundschule St. Michael hieß am Dienstag 46 Kinder herzlich willkommen. Der Startschuss erfolgte mit einem Gottesdienst in der gleichnamigen Kirche ein paar Meter weiter und stand unter dem Motto „Wachsen und gut gedeihen.“ Die beiden mit 23 Schülerinnen und Schülern gleichgroßen Klassen seien für das Wachsen, Gedeihen und Lernen der Kinder gut vorbereitet – so, wie ein blühender Garten, hieß es.

Schulleiterin Maria Apprecht hatte die insgesamt 46 neuen Schüler in St. Michael begrüßt. © GRUNDSCHULE ST. MICHAEL

Anschließend ging es für die Kleinen in die Schule, wo sie an ihrer ersten Schulstunde als Schulkind teilnehmen konnten. Währenddessen konnten sich die Eltern und Großeltern bei Kaffee und Kuchen entspannen. Dazu waren Tische und Bänke auf dem überdachten Teil des Schulhofs aufgebaut worden. Für das leibliche Wohl hatte das Team der Offenen Ganztagsschule (OGS) gesorgt.

Das OGS-Team sorgte bei der St. Michael-Grundschule für Kaffee und Kuchen. © GRUNDSCHULE ST. MICHAEL

Musikalischer Start in Ütterlingsen

An der Evangelischen Martin-Luther-Grundschule in Ütterlingsen wurde die Einschulungsfeier mit einem Musikstück durch Musiklehrerin Marion Jeßegus und anschließender Begrüßung durch Schulleiterin Britta Schwarze eröffnet. Das darauffolgende Lied „Wir woll’n uns begrüßen“ forderte die Erstklässler schon zur Beteiligung auf, indem sie mit passenden Bewegungen den Text des Liedes unterstützten.

Dann hielt Pfarrer Buschhaus eine kurze Andacht mit einem Text, der allen Religionen gerecht wurde. Unter dem Motto „Jesus radiert unsere Sünden weg“ bekamen die i-Dötzchen einen Radiergummi für ihre Schulzeit geschenkt.

Pfarrer Martin Buschhaus hielt in der Martin-Luther-Grundschule eine Andacht, die allen Religionen gerecht wurde. © Krutzsch

Die Schüler der zweiten Klasse lasen für die Neuen eine Geschichte vor, die durch entsprechende Bilder auf einer Leinwand illustriert werden sollte. Leider konnte dies infolge einer technischen Panne aber nicht umgesetzt werden. Britta Schwarze versprach den Kindern, dass dieser Programmpunkt eigens für sie nachgeholt würde.

Mit dem Lied „Ich bin anders als du“ wurde den Kindern aufgezeigt, dass nicht alle Kinder dieselben Stärken haben, aber dass jedes Kind seine eigene Stärke hat.

Schulleiterin Schwarze richtete sich in ihrer kurzen Rede im Anschluss direkt an die Erstklässler und skizzierte für sie, was in den nächsten vier Jahren so alles auf sie zukommen würde. Nach dem Lied „Wir sind Kinder einer Welt“, bildeten die Kinder der zweiten Klassen mit Poolnudeln einen Triumphbogen, durch den die frischgebackenen Schülerinnen und Schüler dann mit ihren Schultüten auszogen und den Weg in ihre Klasse antraten, um dort auf den Ernst des Lebens vorbereitet zu werden.

Mit Musik und Tanz begrüßten Britta Schwarze und Marion Jeßegus (v.l.) sowie einige Schüler der Martin-Luther-Grundschule die neuen Erstklässler. © Krutzsch