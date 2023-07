Zum neuen Schuljahr: Musikschule hat die Harfe neu im Angebot

Von: Volker Griese

Auch einen Harfe-Kurs wird die Musikschule Lennetal künftig anbieten. ARCHIVFoto © Privat

Bis zum Start in das neue Schuljahr gibt es für Eltern und Kinder noch viel zu organisieren: Malkasten, Stifte, und Hefte besorgen, Schulbücher kaufen, vielleicht auch den Busfahrplan mit den Unterrichtszeiten abgleichen.

Werdohl – Die Musikschule Lennetal empfiehlt deshalb, sich schon jetzt um den Musikunterricht zu kümmern und sich für das neue Schuljahr anzumelden. Hier der Überblick über das Angebot der kommunalen Musikschule an ihren fünf Standorten:

Welches Angebot gibt es für Kinder?

„Die Lehrkräfte der Musikschule Lennetal freuen sich auf interessierte Kinder und Jugendliche, die ein Instrument erlernen wollen“, sagt Leiterin Isabelle Pischel. Von Akkordeon bis Zugposaune könne das Kollegium fast jeden Instrumentenwunsch erfüllen. Auch Gesangsunterricht im Bereich klassisch oder Pop/Jazz sei möglich. Die Musikschule bietet Einzel- und Gruppenunterrichte von 15 bis 60 Minuten in Altena, Finnentrop, Neuenrade, Plettenberg und Werdohl an. Für die Kleinen gibt es Elementarkurse in Finnentrop und Plettenberg (bei genügend Anmeldungen auch in Altena und Werdohl).

Gibt es eine besondere Unterrichtsmethode für Nachwuchsmusiker?

Mit „BoB wachsen und gedeihen“ legt die Musikschule Lennetal nach Auskunft ihrer Leiterin den Fokus auf „beziehungsorientierte Begeisterung“ beim Musikmachen. Diese Methode setzt auf positive Emotionen: spannende Geschichten, mitreißenden Humor und Freude am Tun. So soll sich die Welt der Musik mit Leichtigkeit und Neugierde entdecken lassen. Beziehungsorientierte Begeisterung basiert auf Erkenntnissen der Hirnforschung sowie der Lern-, Entwicklungs- und Persönlichkeitspsychologie: Eine gute Beziehungserfahrung ist die Voraussetzung für erfolgreiches Lernen.

Das Kollegium der Musikschule Lennetal bietet an den fünf Standorten der Einrichtung Unterricht auf einer Vielzahl von Musikinstrumenten an. © Musikschule / Bause

Was tun, wenn man sich für kein Instrument entscheiden kann?

Schlägt mein Herz für die Violine, oder ist es doch eher das Klavier oder vielleicht sogar die Trompete? Das ist die Frage, die sich viele Musikanfänger stellen. „Das Instrumentenkarussell für Fünf- bis SiebenJährige bietet eine gute Gelegenheit, diese und andere Instrumente kennenzulernen“, sagt Isabelle Pischel. Die Kinder bekommen die Instrumente zum Ausprobieren mit nach Hause.

Bietet die Musikschule auch Unterricht für Erwachsene an?

Ja, auch für Erwachsene bietet die Musikschule Lennetal Musikunterricht an. Auch Wiedereinsteiger seien willkom,men, versichert Pischel. Für sie gebe es sei es im Rahmen von Einzel-, Gruppenunterricht oder flexiblem Unterricht mit der Zehnerkarte zehn Unterrichtseinheiten à 30 Minuten, über ein halbes Jahr verteilt und nach Absprache).

Kann man auch besondere Instrumente erlernen?

Zum neuen Schuljahr bietet die Musikschule Lennetal Instrumentalunterricht im Fach Harfe an. Leiterin Pischel erklärt: „Schon Kinder können Harfe lernen – für sie gibt es Instrumente mit weniger Saiten als sie eine große Konzertharfe hat.“ Doch auch erwachsene Anfänger könnten diesem (kleineren) Instrument die ersten Töne entlocken.

Kann man bei der Musikschule auch mit anderen zusammen musizieren?

Die „Zauberlehrlinge“ (abacht Jahren) und das Jugendsinfonieorchester (JSO, ab zwölf Jahren) freuen sich auf neue Mitglieder. Die Akkordeon-, Blockflöten-, Gitarren- und Percussion-, Querflöten-, Streicher- und Volksmusikensembles (steirische Harmonika) sowie die Rockband richten sich an Jugendliche und Erwachsene ab etwa zwölf Jahren. Der Einstieg ist jederzeit möglich. Für Musikschüler sind die Orchester und Ensembles kostenlos, alle übrigen Teilnehmenden zahlen einen monatlichen Beitrag von 10 Euro.

Wo kann man sich weiter über das Angebot der Musikschule informieren?

Weitere Informationen erhalten Interesierte telefonisch unter der Rufnummer 0 23 92/15 08. Anmeldeformulare finden sich auf der Homepage der Musikschule: www.musikschule-lennetal.de.