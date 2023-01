Auf der Flucht vor der Polizei: Betrunkener rammt Streifenwagen

Von: Markus Wilczek

Der Streifenwagen wurde bei der Kollision so stark beschädigt, dass er anschließend nicht mehr fahrbereit war. © Polizei MK

Ein Altenaer (48) soll eine Unfallflucht begangen haben. Bei der anschließenden Fahndung rammte ein weiterer Fahrer aus Werdohl (43) einen Streifenwagen der Polizei. Beide waren betrunken.

Doch der Reihe nach: Zeugen meldeten am Samstag um 22 Uhr eine Unfallflucht an der Hauptstraße (B229) im Versetal in Werdohl in Höhe Brückenstraße.

Eine männliche Person war mit einem Mercedes Vito nach rechts von der Straße abgekommen. Dort beschädigte er Bordstein und Grünstreifen, stieß gegen eine Felswand und kam auf plattem Reifen zum Stehen. Der Fahrer stieg aus und rannte Richtung Brückenstraße davon. Der hinterlassene Gesamtschaden: etwa 21.000 Euro. Zeugen gaben eine Beschreibung ab. Polizeibeamte stellten den Unfallwagen sicher und fahndeten nach dem Flüchtigen.

Fahrer versucht plötzlich zu flüchten

Bei anschließenden Ermittlungen im Bereich Eschen, kam einer Polizeistreife an einer Engstelle ein Toyota entgegen. Plötzlich versuchte der Fahrer zunächst zügig rückwärts zu flüchten. Anschließend gab er Gas und rammte den Streifenwagen. Der wurde hierdurch so stark beschädigt, dass eine Verfolgung unmöglich war. Es entstanden rund 10.000 Euro Schaden. Verletzt wurde niemand. Polizeibeamte erkannten als Fahrer einen polizeibekannten Werdohler (43). Ihm gelang zunächst die Flucht.

Nach einem Unfall im Werdohler Versetal ließ der betrunkene Fahrer sein Fahrzeug einfach zurück und flüchtete. © Polizei MK

Weitere Einsatzkräfte fanden den flüchtigen Toyota kurze Zeit später in einem angrenzenden Waldstück. Der Pkw wurde beschlagnahmt. Mit Unterstützung durch einen Polizeihubschrauber aus der Luft konnte der mutmaßliche Unfallfahrer von der Hauptstraße versteckt im Unterholz angetroffen werden. Der Atemalkoholvortest des Altenaers verlief mit über 2,1 Promille deutlich positiv. Eine Blutprobe auf der Wache war die Folge. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Polizei stellt Führerschein sicher

Wenig später konnte auch der zweite Unfallfahrer im Bereich seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein Atemalkoholvortest ergab über 1,7 Promille. Auch er musste mit zur Blutprobe. Auch sein Führerschein verblieb bei der Polizei.

Gegen beide Unfallfahrer wurden Anzeigen unter anderem wegen Verkehrsunfallflucht, Gefährdung des Straßenverkehrs und Trunkenheit im Verkehr erstattet. Die Ermittlungen zu den genauen Geschehensabläufen dauern an.

Zusammenhänge werden geprüft

„Wir prüfen natürlich die Zusammenhänge zwischen beiden Vorfällen“, sagte Polizeisprecher Marcel Dilling auf Nachfrage der Redaktion, der sich wegen der andauernden Ermittlungen aber ansonsten nicht weiter zu den Geschehnissen äußern wollte. So ist momentan noch offen, ob sich der Werdohler und der Altenaer kannten und der 43-jährige Werdohler dem Mann aus der Burgstadt mit seinem Auto vielleicht bei der Flucht vor der Polizei geholfen hat.