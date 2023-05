Auf dem Weg in die Zukunft: Geschichtsverein lässt Fotos digitalisieren

Von: Michael Koll

Steffen Künne, geborener Werdohler und zwischenzeitlich in Lüdenscheid wohnhaft, wurde von Schriftführer Dr. Arnim Baitz (links) als neuer Beisitzer im Vorstand des Werdohler Heimat- und Geschichtsvereins begrüßt. © KOLL

Ihre Leidenschaft gilt der Vergangenheit, ihren Blick richten sie dennoch gen Zukunft: Im Rahmen der Mitgliederversammlung des Heimat- und Geschichtsvereins (HGV) Werdohl wurde beschlossen, den Aufbruch ins digitale Zeitalter zu wagen.

Werdohl – So soll mit Mitteln aus dem EU-Förderprogramm Leader-Region nun der Internet-Auftritt des HGV neu aufgestellt werden. Im Zuge dessen würde ein externer Speicher angeschafft, auf dem sämtliche historischen Fotos, die dem Verein zur Verfügung stehen, in digitaler Form archiviert werden sollen. Die Zahl der Mitglieder im HGV betrage derzeit rund 90.

Darüber hinaus wurden zwei neue Beisitzer in den Vorstand des HGV gewählt. Einer von ihnen ist ein Rückkehrer: Steffen Künne stellte sich den Anwesenden zunächst kurz vor. Der gebürtige Werdohler ist 36 Jahre alt und lebte zuletzt elf Jahre in Lüdenscheid.

Nicht zuletzt aufgrund der gesperrten Autobahnbrücke kehrte er nun zurück in die Heimat. Künne ist von Beruf Lokführer und Ausbilder bei der Deutschen Bahn. Er fungiert zudem als zweiter Vorsitzender des Traditionsbusvereins Mark Sauerland in Lüdenscheid.

Im Kleinen Kulturforum am Bahnhof wählten die 15 Anwesenden darüber hinaus Peter Kölsche zum Beisitzer. Gemeinsam mit Steffen Künne wird Kölsche Nachfolger von Reiner Müller und Rüdiger Schmale, die beide nicht erneut kandidierten.

Zu Beginn der Mitgliederversammlung wurden die Anwesenden von Schriftführer Dr. Arnim Baitz begrüßt. Der Vorsitzende Heiner Burkhardt war erkrankt und der 2. Vorsitzende Udo Böhme befindet sich im Urlaub.

Baitz blickte auf die vergangenen zwölf Monate zurück und erinnerte beispielsweise an eine Betriebsbesichtigung bei der Vossloh AG. Außerdem habe eine HGV-Abordnung anlässlich des 150. Geburtstages von Alfred Colsman auf dem gleichnamigen Platz in der Werdohler Fußgängerzone Blumen niedergelegt.

Der vor mehr als einem Jahr gegründete Arbeitskreis, der das Stadtmuseum attraktiver machen soll, hat zunächst einmal die Öffnungszeiten verändert. Statt an jedem Sonntag öffnet das Museum am Bahnhof nun nur noch an jedem zweiten Sonntag im Monat (15 bis 17 Uhr) sowie auf Anfrage.

An den Öffnungstagen sollen Einzelaktionen und Sonderausstellungen die Publikumsresonanz erhöhen. So werde derzeit für September eine Schau zur Löschgruppe Brüninghaus vorbereitet.

Nachdem im Anschluss an den Rechenschaftsbericht Kassenwart Rainer Gumz ein kleines Finanzplus bilanziert hatte, wurde der Vorstand einhellig entlastet.

Abschließend teilte Schriftführer Baitz noch mit, dass der HGV für Samstag, 26. August, einen Tagesausflug zum Schiffshebewerk Henrichenburg plant. Die Abfahrt erfolge an dem Tag um 9 Uhr ab dem Bahnhof Werdohl.

Nach einer halbstündigen Pause hörten die Anwesenden noch einen Fachvortrag von Christoph Riedel zur „Geschichte der Ruhr-Sieg-Bahn“.