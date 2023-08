Auch nach fast zehn Jahren kein Ende in Sicht: Neue Brücke lässt weiter auf sich warten

Von: Volker Griese

Die Absperrung des angebauten Fußweges ist beseite geschoben worden. Man kann annehmen, dass sich Fußgänger über das Durchgangsverbot hinwegsetzen. © Griese

Während sich für den Neubau der seit Dezember 2021 gesperrten Rahmedetalbrücke im Zuge der A45 bei Lüdenscheid allmählich ein Zeitplan abzeichnet, der eine Teil-Fertigstellung für den Sommer 2026 vorsieht, gibt es für die Errichtung einer neuen Brücke über die Lenne zwischen der Werdohler Innenstadt und Ütterlingsen auch nach fast zehn Jahren noch keine offizielle zeitliche Prognose. Nicht einmal die Behelfsbrücke hat der Landesbetrieb Straßen.NRW bisher komplett fertig gestellt. Eine kommentierende Analyse.

Werdohl – Im April 2014 hatte der Landesbetrieb festgestellt, dass die Tragfähigkeit der Brücke im Verlauf der Bundesstraße 236 nicht mehr ausreichend sei und sie zwei Wochen später so verengt, dass der Verkehr seitdem nur noch einspurig darüberfahren konnte. Für Anfang 2017 wurde der Bau einer Behelfsbrücke angekündigt, über die die Fahrzeuge bis zur Fertigstellung einer neuen Brücke rollen sollten. Er verzögerte sich aber um mehr als fünf Jahre. Erst im Februar 2022 wurden die 80 Meter langen Teile einer provisorischen Brücke über den Fluss geschoben, und erst im September 2022 wurde die Stahlbrücke freigegeben – allerdings nur für den Fahrzeugverkehr.

Geländer fehlt noch immer

Den angebauten Gehweg konnten Fußgänger nämlich noch nicht benutzen, weil Teile des Geländers nicht geliefert werden konnten. Das sei aber nicht weiter schlimm, argumentierte Straßen.NRW seinerzeit, denn noch könnten die Fußgänger ja die alte Lennebrücke gleich nebenan benutzen. Daran hat sich auch bis jetzt nichts geändert. Weder sind die noch fehlenden Geländer montiert, noch gibt es überhaupt einen Plan, wann die mittlerweile 67 Jahre alte und seit gut neun Jahren praktisch stillgelegte Brücke verschwinden soll.

Im Juni hatte Straßen.NRW noch verkündet, die Geländer, die als Absturzsicherung an der Flügelwand der Behelfsbrücke dienen sollen, sollten im Juli montiert werden. Geschehen ist das allerdings – wen wundert das noch? – nicht. Für die Verzögerung bei der Herstellung und Montage der Geländer sei ein Nachunternehmer des Auftragnehmers verantwortlich, teilte Julia Ollertz, Sprecherin von Straßen.NRW, in dieser Woche auf Nachfrage mit. Mit anderen Worten: Es gibt immer noch Lieferschwierigkeiten. Auf einen neuen Termin für die Montage will sich der Landesbetrieb lieber nicht mehr festlegen. Offensichtlich ist das Ganze auch so schon peinlich genug.

Radverkehr berücksichtigt

Wirklich schlimm ist das nun allerdings nicht, denn nach wie vor gibt es ja die alte Lennebrücke, deren Tragfähigkeit für den Fußgängerverkehr immerhin noch ausreichend ist. Und einen Termin für deren Abbruch gibt es immer noch nicht. Denn die Pläne für die neue Brücke würden noch einmal überarbeitet, um die Radverkehrsführung in „ein modernes und allen Interessen dienendes Mobilitätskonzept“ integrieren zu können, hatte Ollertz ebenfalls schon im Juni erläutert. Neun Jahre nach der (halbseitigen) Sperrung der alten Lennebrücke war den Planern also offensichtlich eingefallen, dass man beim Bau einer neuen Brücke nicht nur den Kraftfahrzeug- und Fußgänger-, sondern vielleicht auch den Radverkehr berücksichtigen sollte.

Das ist der Knackpunkt: Im Bereich der Flügelwand geht es neben dem Fußweg mehrere Meter in die Tiefe. Dort muss noch ein Geländer als Absturzsicherung montiert werden. © Griese, Volker

Und wie weit sind die Umplanungen im Bereich der Radverkehrsführung gediehen? „Die fachliche Konzeption zur Umgestaltung der Verkehrsführung wurde inhaltlich erarbeitet“, antwortete die Straßen.NRW-Sprecherin in dieser Woche. Und weiter: „Nun müssen die Straßenplanung und anschließend die Bauwerksplanung auf die optimierte Verkehrsführung angepasst und abgestimmt werden.“ Das bedeutet kaum etwas anderes, als dass sich in den vergangenen acht Wochen praktisch nichts getan hat.

Abbruch der alten Brücke noch 2023?

Da ist es kein Wunder, dass sich Straßen.NRW zum Zeitpunkt der Ausschreibung für den Neubau der Brücke nicht konkret äußern möchte. Das sei „abhängig von der Umplanung“, heißt es nichtssagend. Aber vielleicht war das alles auch gar nicht so eilig, denn ein Abbruch der alten Brücke wäre aufgrund der Schonzeit des Fisches Groppe ohnehin erst ab Juli möglich gewesen. Zumindest damit könnte aber nun begonnen werden – wenn denn die noch fehlenden Brückengeländer endlich montiert wären.

Wenn nicht noch weitere Schwierigkeiten und Verzögerungen auftreten, gibt es also zumindest die berechtigte Hoffnung, dass die alte Lennebrücke in diesem Jahr noch verschwinden könnte. Sollte es den Ingenieuren bei Straßen.NRW gelingen, die Zeit für die Umplanung der neuen Brücke zu nutzen und sollten diese neuen Pläne dann auch genehmigt werden, könnten vielleicht rund um den Jahreswechsel die Neubauarbeiten ausgeschrieben werden.

Baubeginn vielleicht im Sommer 2024

Aufgrund der Höhe der zu erwartenden Baukosten – mittlerweile ist von 12 Millionen Euro die Rede – sei ein EU-weites Vergabeverfahren erforderlich, das gegenüber nationalen Vergabeverfahren zusätzlich Zeit in Anspruch nehme, teilte Julia Ollertz bereits mit. Von der Veröffentlichung der Bauausschreibung bis zum Vertragsschluss könnten da leicht sechs bis acht Monate ins Land gehen. Dann wäre man also im Sommer 2024 angelangt, könnte vielleicht nach der Groppe-Schonzeit mit dem Neubau beginnen – gut zehn Jahre nach der Feststellung, dass eine neue Brücke gebaut werden muss. So könnte es am Ende sein, dass über die neue, gut fünf Mal so lange Rahmedetalbrücke eher Fahrzeuge rollen als über die neue Lennebrücke in Werdohl. Das hätte man noch vor einem Jahr auch nicht gedacht. Und dass für den Neubau einer Brücke im Zuge einer Bundesstraße so viel Konjunktivismus erforderlich sein würde auch nicht.