Die vorbereitenden Arbeiten sind abgeschlossen, so dass die Dammstraße jetzt asphaltiert werden kann.

Werdohl - Am Donnerstag soll die Dammstraße asphaltiert werden, so der Plan der Baufirma Ossenberg.

Das Straßenstück entlang des Westparks gehört der Stadt und war in den vergangenen Tagen für die Wiederherrichtung vorbereitet worden.

Bis zur Veranstaltung „Genuss am Fluss“ am übernächsten Wochenende am 18. und 19. August soll die Straße auf jeden Fall fertig sein.