Asphaltarbeiten an der Dammstraße

+ © Heyn Die Oberfläche der Dammstraße neben dem Westpark ist abgefräst, asphaltiert werden soll in den nächsten Tagen. © Heyn

Werdohl - Bis zur Veranstaltung „Genuss am Fluss“ am Wochende 18./19. August soll auch die Dammstraße direkt neben dem Westpark in Richtung Restaurant Vier Jahreszeiten fertig asphaltiert sein.