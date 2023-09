„Positive Signale“ mit Abstrichen: Zahl der Arbeitslosen sinkt nicht überall

Von: Christos Christogeros

Die Zahl der Arbeitslosen ist im heimischen Raum überwiegend gesunken – ein leichter Anstieg war in Neuenrade zu verzeichnen. © DPA

„Positive Signale“ konnte Sandra Pawlas, Chefin der Agentur für Arbeit Iserlohn, auf dem Arbeitsmarkt im Märkischen Kreis im August erkennen. Dieser positive Trend ist in der heimischen Region jedoch nur mit Abstrichen zu beobachten: Während die Zahl der Arbeitslosen in Balve und Werdohl leicht sank, stieg sie in Neuenrade.

Werdohl/Balve/Neuenrade – Demnach waren im August 1 226 Menschen im Agenturbezirk Werdohl, der auch Neuenrade umfasst, arbeitslos gemeldet – zwar sechs weniger als noch im Juli, doch 110 mehr als noch im August vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote liegt bei 7,7 Prozent, im August 2022 lag sie bei 7,0 Prozent. Der Agenturbereich Werdohl weist damit die zweithöchste Arbeitslosenquote im Märkischen Kreis auf, lediglich in Iserlohn liegt sie mit 8 Prozent höher.

Dass die Arbeitslosigkeit sinkt, das könne Pawlas so auch im gesamten Kreis beobachten. „Wir freuen uns über die positiven Signale, die uns der Arbeitsmarkt im August sendet“, erklärt die Chefin der Iserlohner Arbeitsagentur. „In diesem Monat suchten 96 Personen weniger einen neuen Arbeitsplatz, auf der Nachfragerseite haben Unternehmen aus der Region in diesem Monat 769 sozialversicherungspflichtige Stellen gemeldet“. Die Nachfrage nach Arbeitskräften sei nach wie vor hoch. Allerdings sei dies auch eine Frage der Qualifikation, denn immer häufiger könnten Unternehmen ihre offenen Stellen nicht besetzen, weil das geeignete Personal fehle.

In Werdohl selbst ist die Zahl der Arbeitslosen um 19 Personen im Vergleich zum Juli gesunken. 871 Menschen sind hier derzeit ohne Job – 70 mehr als noch im August vergangenen Jahres. Unter den derzeit arbeitslos Gemeldeten befinden sich 417 Frauen und 454 Männer.

Der Ausblick auf die kommenden Monate ist von Vorsicht geprägt: „Wir hoffen, dass sich der Arbeitsmarkt auch in den kommenden Monaten weiter robust zeigt, blicken aber vor dem Hintergrund der angespannten wirtschaftlichen Situation bei uns im Kreis eher vorsichtig Richtung Herbst“, erklärt Pawlas und führt fort: „Unternehmen, die sich möglicherweise gerade in einer wirtschaftlichen Notlage befinden, sollten über das Instrument der Kurzarbeit nachdenken und sich rechtzeitig bei uns in der Arbeitsagentur beraten lassen.“

Darüber hinaus seien die transformativen Prozesse auf dem heimischen Arbeitsmarkt in vollem Gange und forderten neben der weiter bestehenden Problematik der gesperrten A 45-Autobahnbrücke und den steigenden Energiekosten viele Unternehmen heraus.

Die zahlen für Neuenrade und Balve Neuenrade: Während in Werdohl die Zahl der Arbeitslosen um 19 Personen gesunken ist, meldet die Arbeitsagentur in Neuenrade einen Anstieg um 13 Personen. Demnach sind hier im August 355 Menschen (169 Frauen und 186 Männer) ohne Job gewesen – 40 mehr als noch im August vergangenen Jahres. Balve: In Balve waren im August 278 Menschen (131 Frauen und 147 Männer) arbeitslos gemeldet – neun weniger als noch im Juli. Im Vergleich zum August 2022 verzeichnet die Arbeitsagentur einen Anstieg um 27 Personen. Die Arbeitslosenquote des Agenturbezirks Menden, zu dem Balve gezählt wird, liegt bei 5,5 Prozent.

Zahlen aus dem Kreis

Menden: 5,5 %

Plettenberg: 6,0 %

Altena: 7,2 %

Lüdenscheid: 7,4 %

Werdohl: 7,7 %

Iserlohn: 8,0 %

Märkischer Kreis: 7,2 %