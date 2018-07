Spielparadies für heiße Tage auf Werdohls beliebtestem Spielplatz

+ © Griese Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte Gernegroß waren die ersten, die sich auf dem neuen Wasserspielplatz an der Goethestraße vergnügen durften. © Griese

Werdohl - In rund 200 Arbeitsstunden ist auf dem städtischen Spielplatz an der Goethestraße in den vergangenen Monaten ein Wasserspielplatz entstanden. Am Mittwoch wurde die Anlage offiziell eröffnet.