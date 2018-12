Arbeitsagentur will in das Post-Gebäude an der Freiheitstraße einziehen

Die Vorderseite des Post-Gebäudes an der Freiheitstraße ist eingezäunt, eine Handwerker-Firma hat dort Vorbereitungen für den Umbau getroffen. Die Agentur für Arbeit möchte dorthin umziehen. J Fotos: Heyn

Werdohl - Die Arbeitsagentur möchte bis Mai kommenden Jahres in die untere Etage des Gebäudes der Post an der Freiheitstraße umziehen.

Unterschrieben seien die Verträge allerdings noch nicht, hieß es auf Nachfrage unserer Zeitung bei der Behörde.

Jedem Passanten in der Innenstadt fällt die Baustelle am Gebäude der Post auf. Eine Baufirma aus Balve hatte Ende vergangener Woche einen Bauzaun errichtet. Näheres war von keiner Seite zu erfahren. Solange keine Verträge unterzeichnet seien, gibt es von der Agentur für Arbeit keine detailliertere Stellungnahme.

Erbengemeinschaft ist Eigentümer

Die Deutsche Post ist in dem Gebäude an der Freiheitstraße nur Mieter. Das Gebäude gehört einer Erbengemeinschaft. Die Post hat die obere Etage und die zum Friedrich-Keßler-Platz gelegenen Räume gemietet. In der unteren, nach vorn liegenden Etage war lange Zeit eine Filiale der Deutschen Post untergebracht. Die alte Schließfachanlage ist noch durch die Fenster zu sehen.

Die Post und ihr Paketdienstleister DHL waren damals an der Freiheitstraße ein Haus weiter gezogen, die Post-Mitarbeiterinnen bieten die Dienstleistungen in Nebenräumen der Stadt-Apotheke an. Seitdem steht die untere Etage leer.

Leerstand in der Einkaufszone beseitigen

Das hat immer wieder zu Wünschen und Ideen geführt. Zuletzt hatte der städtische Demografie-Beauftragte Michael Tauscher angeregt, dort eine Brauerei anzusiedeln. Wenn die Behörde bis zum Mai des kommenden Jahres in die Werdohler Innenstadt umzieht, dürfte damit ein zentraler Leerstand mitten in der Einkaufszone beseitigt sein.